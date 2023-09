De espaldas, Chiquis Rivera revienta la red con coqueto jumpsuit y las botas de obrero que serán tendencia este otoño

Chiquis Rivera demostró que nunca pierde el estilo, pues aunque esté en los ensayos luce las prendas que serán tendencia la próxima temporada, como esta vez, que conquistó a sus fanáticos con un coqueto jumpsuit, el cual combinó con unas botas de obrero. Las imágenes las compartió en su cuenta de Instagram, red social en la que recibió muchas reacciones positivas por parte de sus admiradores que están al pendiente de sus actualizaciones.

Este sábado 9 de septiembre, la cantante de "Abeja Reina" compartió en la plataforma de Meta, en donde tiene 5.8 millones de seguidores, unas fotos del ensayo que hizo previo a su presentación en el "Festival ARRE", el primero de música regional mexicana en la Ciudad de México. En las imágenes la hija de Jenni Rivera dejó ver que siempre está a la moda, ya que a pesar de ser tan sólo un evento previo, se lució con un look muy casual, pero en tendencia.

La cantante modela su jumpsuit IG @chiquis

Chiquis presume jumpsuit y botas de obrero

En las postales la intérprete, de 38 años, aparece luciendo un jumpsuit en color verde militar, aunque es una prenda que puede parecer muy sencilla, esta modela su figura y la hace resaltar su curvilínea silueta. La pieza es de manga corta y tiene varios botones que van desde el área de la panty, hasta arriba del cuello. Para verse glamourosa, la hija de "La Diva de la Banda" los combinó con un calzado de botas de obrero.

Aunque este tipo de botas por sí solas suelen llamar la atención, las que llevó la cantante robaron la atención debido a que eran de la colaboración que hicieron Jimmy Choo y Timberland, el años pasado para la temporada de Otoño-Invierto, y que regresarán con fuerza para la próxima tendencia que está a punto de empezar. Este calzado, fue pensado para celebrar el glamour urbano, la resistencia y el dinamismo de la ciudad, lo que va muy bien con el estilo.

Chiquis Rivera muestra las tendencias de botas de obrero IG @chiquis

Fue así que la cantante hizo de un look muy casual, algo glamouroso al agregarle estas botas de obrero que tienen en los costados un toque de dorado. Sin embargo, esta no fue su única combinación, también llevó unos lentes de sol sin armazón y de tono durazno, así como unas arracadas y un collar en color dorado, lo que hizo el match perfecto con todo el atuendo urbano, al cual le impregno su propio estilo formal y atrevido.

En tanto, Chiquis Rivera escribió en la descripción de las imágenes: "ARRE, here we come! (Aquí vamos) Listos para esta noche?!! Porque vamos con todoooo!! @bandaabejareina @festivalarre", demostrando que se siente feliz de estar en este festival en el que también estuvieron Natanael Cano, Peso Pluma, La Arrolladora Banda el Limón, Ramón Ayala, Edén Muñoz y muchos más representantes de la música regional mexicana.

La cantante conquista con su estilo urbano IG @chiquis

SIGUE LEYENDO:

Chiquis Rivera revive la tendencia del top de paliacate y se luce como diosa