Agárrate de la silla antes de conocer el ejercicio que recomienda Andrea Meza para olvidarte de las alas de murciélago este verano

Andrea Meza es de esas mujeres que siempre se ve fantástica con los looks que usa, pues tiene el secreto que no sigue un solo estilo. La ex Miss Universo disfruta de llevar prendas de todo tipo, desde suéteres enormes hasta blusas con tirantes. Esta confianza que tiene en ella misma es gracias a años de dedicación y esfuerzo en el gimnasio que le han rendido frutos.

Instagram es la red social donde la modelo va subido parte de sus ejercicios físicos que hacen verla como toda una diosa. De Hecho para presumir brazos firmes y tonificados, Meza hace este ejercicio que SÍ es ideal para los 50 y 60. Lo que nos encantó de esta rutina es su sencillez, pero además que NO hay brincos por lo que no te dolerá la rodillas.

Andrea Meza. Fuente: Instagram @andreamezamx

Por lo que muestra Andrea Meza, solo necesitas un par de mancuernas que se consiguen rápidamente en una tienda de ejercicio. Si no quieres comprarlas, puedes intentar con objetos que ya tienes en casa, como lo son botellas de plástico. Estas puedes llenarlas con agua o bien, con semillas secas. Trata de que sea equivalente al peso que cargarías con las mancuernas.

Rutina fácil para eliminar las alas de murciélago

Por lo que ha mostrado la mexicana en Instagram y ya decidiste que quieres lucir brazos perfectos, te vamos a enseñar una fácil rutina que te encantará. Puedes hacerla de forma diaria, o bien, 3 veces a la semana pues eso va a depender mucho de tus tiempos.

Andrea Meza. Fuente: Instagram @andreamezamx

Paso #1

Estira la espalda y abre las piernas a la altura de los hombros Sube un brazo con una mancuerna y mantén el otro abajo Sube el que tenías abajo y lanza hacia la posición inicial el otro Alterna los movimientos durante 15 repeticiones en 2 series

Paso #2

Inclina ligeramente la espalda y mantén los pies abiertos a la altura de los hombros Lanza un brazo hacia atrás y el otro mantenlo pegado hacia ti Regresa el brazo hacia adelante y mueve el otro brazo hacia atrás

