La Barby Juárez es la última eliminada de "La Casa de los Famosos" de este domingo 6 de agosto

Los nervios se vivieron a flor de piel esta noche dentro de La Casa de los Famosos México, pues se realizó la semifinal en la que la Barby Juárez se convirtió en la última eliminada del reality show de Televisa y con su salida se marcó el final de la presencia del Team Cielo. Pues la boxeadora era la única miembro que quedaba del equipo contrincante del Team Infierno, que esta misma noche festejó con mucha emoción el haber llegado a la gran final solamente sin uno de sus miembros, Apio Quijano.

¿Quién fue el último eliminado de "La Casa de los Famosos" hoy domingo 6 de agosto?

A partir de esta noche Wendy Guevara, Nicola Porcella, Poncho de Nigris, Emilio Osorio y Sergio Mayer se enfrentarán a la última semana dentro del reality, pues el próximo domingo se llevará a cabo la Gran Final en la que se dará a conocer cuál de los miembros del Team Infierno será el ganador de la temporada. Sin embargo, antes de llegar a ello los famosos le dieron el adiós final a su compañera y contrincante por 9 semanas, la Barby Juárez.

Como ya es costumbre en la transmisión de la Gala de Eliminación, Galilea Montijo inició el programa recordando algunos de los momentos más polémicos de la semana hasta dar paso al ya conocido posicionamiento en el que cada habitante tiene que darle a alguno de los nominados las razones por las que quiere que salga de La Casa de los Famosos México.

Todos los miembros del Team Infierno que ya pasaron a la final se posicionaron en contra de la Barby Juárez, a quien le agradecieron y recordaron que tenían que sacarla para ser fieles a su equipo. Nicola Porcella fue el primero en tomar la palabra y le dijo: "Has sido una persona muy empática conmigo", el actor también le agradeció por estas semanas y por ser su amiga, pero le recuerda que se posiciona contra ella para defender a sus compañeros.

El segundo en tomar la palabra fue Sergio Mayer, quien la felicitó con una controversial declaración: "Porque ni siquiera tú te imaginaste que ibas a estar más de dos semanas", pero añadió que fue un honor haber estado hasta la semifinal. Por su parte, ella también le agradeció y se despidieron con un beso y un abrazo.

Wendy Guevara y Poncho de Nigris no recibieron comentarios durante el posicionamiento. (Foto: TW @2402fs)

Al ser nombrado, Emilio Osorio siguió los pasos de sus compañeros y también le agradeció a la boxeadora por lo que han vivido juntos, además de recordarle que esa amistad se va a extender tras salir del reality; no dudó en explicarle que esto es un juego y que quiere que se vaya porque le gusta más cómo están jugando Poncho de Nigris y Wendy Guevara.

Así se vivió la salida de la Barby Juárez de La Casa de los Famosos

Luego de varios minutos de espera e incluso de la inesperada visita de Paulina Rubio al reality show, los tres nominados de la noche tomaron sus maletas y se dirigieron al cuarto privado para intercambiar palabras con Galilea Montijo. Antes de que se revelara que Barby Juárez sería la última eliminada, para así convertir en finalistas a Wendy y Poncho, los famosos intercambiaron algunas palabras.

"Me siento muy nerviosa, me ataco toda y sólo espero que el público decida muy bien", dijo la influencer no sin antes recordar que ser la eliminada a una semana de la Gran Final sería muy doloroso.

Por su parte, Poncho de Nigris no dudó en recordar que el hecho de que el Team Infierno se haya posicionado en contra de la Barby no era decisivo porque la votación seguía abierta y no titubeó al señalar que la boxeadora es una contrincante muy fuerte. Finalmente, la boxeadora dijo no estar nerviosa y dijo que será "lo que Dios quiera", aunque afirma que se siente incómoda con todos porque el Team Infierno ya es una familia. Asimismo, destacó que algunos no entendieron que esto era un juego e iniciaron una guerra de egos. Finalmente, enlistó todo lo que se lleva de sus compañeros.

Galilea Montijo da a conocer que Poncho de Nigris fue el primer salvado de la noche y ante ello realizó su regreso a la casa tras cambiar la dinámica de las últimas semana. Mientras tanto la tensión se vivió entre la influencer y la deportista quienes subieron a la puerta de la gran decisión, aunque la decisión del público terminó por favorecer a Wendy Guevara y dejar fuera a la Barby Juárez.