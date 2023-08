Por "ardido", tunden al Burro Van Rankin tras quejarse de no ser invitado al aniversario de "Hoy"

Esta semana el programa Hoy celebró su 25 aniversario de estar al aire en la televisión nacional. Para hacer este festejo muy especial la producción invitó a personalidades que han formado parte del matutino de Televisa, sin embargo, uno de los grandes ausentes fue Jorge "El Burro" Van Rankin, quien a pesar de ser uno de los más emblemáticos conductores, no fue requerido. El presentador se mostró indignado por no formar parte de este episodio, no obstante, usuarios de redes sociales lo calificaron de "ardido".

La celebración por el aniversario del matutino estuvo llena de momentos conmovedores, desde aquellos en donde los conductores agradecieron a sus compañeros y al público, así como la despedida de buenos colaboradores. De igual forma, estuvieron algunas personalidades que formaron parte del programa a lo largo de éste cuarto de siglo, y aunque muchos pensaron que "El Burro" estaría en la emisión especial debido a que estuvo al frente de la pantalla por 7 años, ese día no se presentó junto a sus ex colegas.

Tunden a "El Burro" Van Rankin por ardido

Debido a que este es uno de los programas más importantes de Televisa, su dueño, Emilio Azcárraga, también tomó redes sociales como Twitter para felicitarlo. "Un cuarto de siglo al aire merece un gran festejo y qué mejor forma de celebrarlo que agradeciendo al talentoso staff técnico conductores y productores que han hecho posibles 6,935 programas. Pero sobre todo a nuestra audiencia…GRATITUD", escribió el empresario en su cuenta oficial.

Sin embargo, el que contestó este mensaje fue Jorge Van Rakin, quien a pesar de estar en el programa por tantos años no fue invitado. De acuerdo a algunos usuarios de redes sociales, el presentador y actor podría estar molesto con la decisión, pues aunque felicito a la emisión por llegar a estar al aire por 25 años, resaltó que le hubiera gustado estar presente, pero que lamentablemente no fue requerido.

"El Burro" asegura que no lo invitaron al 25 aniversario TW @burrovan

“Muchas felicidades a todos y cada uno de los que formamos parte del programa Hoy. Me hubiera gustado ir a felicitarlos, pero no fui requerido. Ni hablar, felicidades”, tuiteó en respuesta al mensaje de celebración de Azcárraga, y desatando más polémica, pues hay que recordar que desde hace algunos meses tiene problemas con Televisa, ya que fue despedido de "Miembros al Aire" y fue cancelada la serie "40 y 20", de la cual era el protagonista.

Al ver su mensaje, varios internautas reaccionaron lanzando duras críticas contra "El Burro" Van Rankin. “Ya no te quieren, ya no eres indispensable, ya no sirves para la empresa”, “Más ardido no puede ser”, “Siempre será solicitado para hablar de Luis Miguel”, “Este wey presumía que se codeaba con los más altos de Televisa”, “Date cuenta de que no tienes talento”, se puede leer en las respuestas.