Jungkook de BTS cumple 26 años y manda su primer mensaje para celebrar con ARMY

¡Jungkook cumple 26 años!, y el ARMY no podría estar más feliz de celebrarlo, debido a que en estos momentos se encuentra en uno de los mejores momentos de sus carrera. Además de recibir el amor de sus fanáticos, el cantante aprovechó para regresar un poco del cariño que ha tenido, por lo que escribió un primer mensaje para celebrar junto a sus millones de admiradores esta fecha tan importante, que hace que su nombre sea tendencia en las redes sociales como Twitter y TikTok.

El llamado "Golden Maknae" nació el 1 de septiembre de 1997, pero debido a la diferencia horaria con Corea del Sur, lugar en el que reside, en varias partes del continente Americano comienza a celebrarse desde el 31 de agosto, por lo que desde esta mañana ya se encontraba en las tendencias de Twitter el nombre del cantante de Bangtan, así como hashtags como #HappyBirthdayJungkook y #HAPPYJKDAY, entre muchos otros.

Jungkook nació el 1 de septiembre de 1997 Foto: Calvin Klein

Así es como Jungkook celebra con ARMY su cumpleaños

En tanto, faltado segundos para que comenzaran los festejos por su cumpleaños, el idol surcoreano publicó una carta en la plataforma de Weverse, en la que agradeció las muestras de cariño que le han dado sus fans a lo largo del tiempo. En el texto, Jungkook confesó que no siente especial la fecha de su cumpleaños, no obstante, es gracias al ARMY que ha tiene muchos sentimientos positivos, debido a que se han organizado para celebrarlo.

"Estos días, a medida que pasa el tiempo, siento que mi cumpleaños no es nada especial, pero el tiempo que me has dedicado es tan precioso que hoy escribo esto para dejar una impresión clara. Sin embargo, las expresiones que se pueden expresar son limitadas. Al igual que hoy, creo que diré lo que siempre te digo. Simplemente diré que siempre estoy agradecido, que el tiempo contigo es precioso, y que soy amado por todos ustedes y que realmente me amas", escribió el cantante en el texto que publicó poco antes de comenzar con los festejos de su cumpleaños.

"Estoy teniendo un día muy feliz. Tengo confianza en estos días, porque todas las cosas van bien, pero no sé qué hubiera pasado si no fuera por todos ustedes jaja Sólo quiero seguir confiando el uno en el otro y confiar en mí mismo y caminar con ustedes. ¡Gracias siempre!", indicó Jungkook en su carta para celebrar su cumpleaños 26, que es conmemorado por los integrantes del ARMY alrededor del mundo.