"Ni te topo": Ricardo "La Loba" Peralta pone en su lugar a René Franco, así fue su intensa pelea en redes

En los últimos días, Ricardo "La Loba" Peralta ha estado en las portadas de los medios de la farándula después de compartir una fotografía en sus redes sociales en la que expresó su emoción por asistir a uno de los conciertos de "RBD", grupo de pop que volvió a los escenarios después de varios años.

Lamentablemente, después de subir la imagen, el ganador de la segunda temporada de "MasterChef Celebrity" se convirtió en blanco de señalamientos pues un número considerable de fans criticó el color de sus rodillas, incluso el periodista, René Franco decidió sumarse a la controversia.

El creador de contenido se convirtió en tendencia. Foto: Instagram/@torpecillo

¿Por qué se peleó Ricardo Peralta con René Franco?

Después de escuchar las declaraciones que hizo René Franco sobre su fotografía, Ricardo "La Loba" Peralta compartió un mensaje en X dirigido al experto en temas de la farándula. El influencer aseguró que no lo conocía y le sorprendió que se sumara a los ataques hacía sus rodillas.

Sin guardarse nada, el también exparticipante de "LOL: Last One Laughing" invitó a René Franco a sentarse a platicas ya que lamentablemente no tenía el gusto de conocerlo, motivo por el que se sorprendió de que hablara de su imagen de "RBD".

"Oye René Franco ya van 2 veces que tienes una opinión sobre mi y ni te topo... ¿todo bien? Acabo de ver que fuiste de los que comentaron que "tengo las rodillas manchadas", no lo esperaba de ti honestamente. Te mando muchas bendiciones y cuando quieras nos sentamos a platicar", escribió en redes sociales el influencer.

Ante el comentario de Ricardo "La Loba Peralta", René Franco, uno de los referentes en la farándula, también se hizo presente en X para decirle al influencer que todo estaba bien entre ellos y no se lo tomara personal. Aseguró que el comentario lo realizó por la foto que se volvió viral.

"Todo bien Ricardo, gracias. "¿Toparme?" No es personal. Eres famoso y la foto es viral. No le busques tres pies al gato. Cuando gustes platicamos. Saludos", le respondió.

Así fue su pelea. Foto: X/@Ricardo_Peralta

Como era de esperarse, la reciente pelea entre Ricardo "La Loba" Peralta y René Franco desató opiniones divididas entre los fans. Algunos estaban de acuerdo con el influencer y otros tomaron partido por el periodista.

