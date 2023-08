Danny Lux quiere colaborar con una famosa banda mexicana

El estadounidense Danny Lux quedó impresionado con la música regional que escuchaba en los videos de TikTok, por eso cuando decidió lanzarse como cantante profesional, este género fue con el que más se identificó, sin embargo, creció escuchando rock español por eso admira mucho a grupos como Maná.

“Crecí con la música de grupos como Enanitos Verdes, Hombres G y Maná, por eso siento una gran admiración por ellos y si pudiera hacer alguna colaboración con una banda mexicana, sería con Maná, me encantaría”, dijo el intérprete de “Zafiro”.

El joven intérprete recién lanzó su disco “DLUX”, inclinado en el regional y sierreño mezclado con orquesta y guitarra, con un tono de voz más suave. Los temas están dedicados al amor y desamor, basados en experiencias que vivió durante su adolescencia cuando tuvo su primer amor, por eso sabe que son emociones con las que muchos jóvenes se identificarán.

Danny Lux inició su carrera cuando tenía sólo 15 años

Créditos: Especial

¿Cuál es el nombre real de Danny Lux?

“Escribir las canciones es mi forma de desahogarme. Este disco lo empecé hace ocho meses, algunas canciones ya las tenía y otras las escribí en el transcurso de la grabación, porque estaba medio triste por cosas que viví en una relación”, detalló.

Además, para Daniel Balderrama, su nombre real, componer sus temas es una manera de desahogarse y escribe en español, porque considera que el idioma es más romántico y se presta más para crear rimas más amorosas.

Los inicios de Danny Lux en la música

“El español es un lenguaje más romántico, porque si dices una frase en inglés no tiene tanto sentido o la misma pasión. Y realmente yo me expreso más en este idioma por eso decidí entrar al mundo del regional, primero hacía covers, pero después la misma gente me invitó a que creara mis propias canciones y aquí estoy”, agregó.

Danny Lux inició su carrera cuando tenía sólo 15 años y en su corta carrera, ya ha pisado escenarios importantes como Coachella, también ha ganado un Premio BMI en la categoría Most Performed Regional Mexican Song por “Jugaste y Sufrí”; y recibió una nominación para un Premio Lo Nuestro y un premio Latin Ama.

srgc