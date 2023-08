Exvocalista de Cuisillos fingió su muerte, asegura que no es su culpa pero el público no lo perdona

Este fin de semana el gremio del regional mexicano vivió momentos angustiantes, luego que trascendió la presunta muerte de uno de los ex vocalistas de la Banda Cuisillos, luego que se diera a conocer que presuntamente éste habría tenido un accidente mientras circulaba sobre un carretera de nuestro país.

La información era muy poca, sin embargo, en sus redes sociales circuló una fotografía de él con un moño negro que significa luto, por lo que inmediatamente sus seguidores comenzaron a lamentar su muerte, sin embargo, esta noticia se trató solamente de una estrategia de publicidad pues lanzaría un nuevo tema musical.

¿Qué ex vocalista de Cuisillos fingió su muerte?

Se trata de Sergio Ortiz a quien conocían como “El pájaro loco” y quien fuera vocalista de la exitosa banda entre los años 2009 a 2015, desde ese año, Ortíz trató de consolidar su carrera como solista, la cual no ha tenido éxito, sin embargo, durante los últimos meses comenzó a tener un poco de más visualizaciones en redes sociales como Tiktok ya que llamó la atención su manera de bailar y la fusión de ritmos.

Y es que Sergio “El Pájaro Ortíz”, poco a poco comenzaba a despuntar su carrera como solista, tanto así que contó con el apoyo de Julio Preciado con quien grabó una colaboración hace unos meses.

Sergio Ortiz y Julio Preciado grabaron colaboración.

Foto: FB El pájaro Ortíz

Sin embargo, este fin de semana todo lo que había trabajado pudo haberlo echado a la borda, pues fanáticos y seguidores del ex vocalista de Cuisillos aseguran que su presunta muerte fue un plan del propio cantante para darle promoción al tema “Mi funeral”.

Y es que, en redes sociales oficiales del cantante apareció una fotografía con un moño negro en donde decía lo siguiente: “Querido público, amigos, medios de comunicación y gente del gremio musical, agradecemos mucho su apoyo, comprensión y respeto en estos momentos. El día de mañana (sábado 26 de agosto) se sabrán más detalles por este medio. Gracias por su comprensión. Atte: Todo el equipo de “El Pájaro” Ortiz”

Este fue el angustiante mensaje.

Foto: FB El pájaro Ortíz

La supuesta causa de muerte trascendió que se debió a un accidente automovilístico, sin embargo, fanáticos aseguran que todo fue planeado debido a que un día antes de que apareciera la alarmante publicación descrita en el párrafo anterior, el cantante compartió una historia en redes en donde dijo que debía manejar en carretera y no tenía ganas de hacerlo.

Aquí Sergio Ortíz dijo que no tenía ganas de viajar.

Foto: FB El pájaro Ortíz

Un día después de la historia antes mencionada, Sergio Ortíz publicó en sus otro breve clip en dónde presuntamente éste va manejando ya en carretera y finalmente trasciende que el cantante muere en carretera.

Sergio compartió esta historia en donde se le ve supuestamente manejando.

Foto: FB El pájaro Ortíz

Luego de casi 24 horas de que se diera a conocer esta noticia, el cantante decidió publicar un video en sus redes sociales en donde se disculpó con su familia, público y gente que lo quiere en general, por haberlos hecho pasar un mal momento, sin embargo, el cantante asegura que él no tuvo la culpa pues alguien de su equipo de trabajo fue quien decidió hacer esa publicación, esto con la intención de generar “morbo” y así publicitar su nuevo sencillo llamado “Mi Funeral”, y aunque Sergio reveló que sí sabía de los planes, nunca autorizó hacer algo así.

¿El público lo perdonó?

Luego de salir a aclarar que él se encontraba bien e incluso reveló que piensa ejercer acciones legales en contra de la persona que presuntamente hizo la publicación en donde daba a entender que el cantante había muerto, seguidores de Sergio Ortiz se encuentran muy enojados con el cantante.

Y es que, todos los comentarios en sus redes sociales se alegran que el cantante esté sano y salvo, sin embargo, aseguran que el jugar con un tema tan delicado como lo es la muerte no es de gracia y menos solamente cuando se trata de una estrategia para generar vistas en un nuevo video.

Creen que Sergio estaba enterado de todo.

Foto: FB El pájaro Ortíz

Tal y como lo mencionamos anteriormente, fanáticos y ahora ex fanáticos de Sergio “El pájaro Ortíz” sospechan que el cantante sí estuvo enterado de esta estrategia de promoción, por lo que no creen que se haya tratado de un error de un trabajador, debido a esto es que en comentarios le envían bendiciones y le dejan saber que ya no seguirán más su carrera.

Fanáticos han decidido dejar de apoyar a Sergio tras esta lamentable situación.

Foto: FB El pájaro Ortíz

