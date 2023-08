Vadhir estrena "Morrito", la canción en la que habla de la paternidad ausente de Eugenio Derbez: "te perdono"

"Esperaba en la ventana a que la puerta tocara, otro día más que no llegó papá", "aunque me quebraste, te perdono" y "quién iba a pensar que al final no te iba a necesitar" son algunas de las frases con las que Vadhir Derbez regresó a la música el pasado 24 de agosto con el estreno de su sencillo "Morrito". La canción que, tan sólo en YouTube supera el millón de reproducciones, reflexiona sobre la paternidad ausente con la que se dejó ver como nunca antes y su relación con su padre, Eugenio Derbez.

Aunque en entrevistas recientes el también actor ha dejado en claro que ha sanado las heridas del pasado y no le guarda rencor a Eugenio Derbez por haber sido un padre ausente, especificó que decidió lanzar la canción para conectar con millones de personas que vivieron lo mismo que él. A pesar de ello, en el video de "Morrito" los personajes guardan un claro parecido tanto con él como con el productor.

"Esta (canción) en específico sí fue un proyecto muy personal. No sabía si la iba a sacar o no porque sí es una canción que está fuertecita", destacó en su visita al foro de Ventaneando.

Padre e hijo mantienen una excelente relación en la actualidad. (Foto: Archivo)

Durante su plática, el también actor dejó en claro que no sabía si "Morrito" sería una canción que saldría a la luz, pero fue hasta que la empezó a enseñar a otras personas cuando se dio cuenta del importante mensaje que el tema guarda y que al "ser universal" merecía tener su estreno. A pesar de ello, Vadhir Derbez afirmó que una de su principales intenciones es que el éxito no se quedara en "una queja o resentimiento" y esto se terminó de lograr con su video musical.

La razón de lo anterior es que en el video es el papá quien llega a decir todo lo que no dijo en su momento y curar esa paternidad ausente que se dio "para darte lo mejor, un mejor coche, que pudieras tener todo y no te falte nada", comentó ante los conductores del programa de espectáculos. En el tema, el hijo de Eugenio Derbez también explora cómo viven las infancias este proceso y asegura que uno de los deseos no es lo material, sino un hogar.

¿Vadhir le dedicó "Morrito" a Eugenio Derbez? Esto dijo

En la entrevista, los presentadores recordaron que el propio protagonista de "No se aceptan devoluciones" confesó sentir arrepentimiento por no haber sido un padre presente con sus hijos y es por ello que ahora con su hija la más pequeña, Aitana, busca reparar los errores del pasado. Ante ello el cantante dijo que mucho de esto está presente en su nueva canción, aunque desde otra mirada.

El cantante pidió dejar el pasado en su lugar. (Foto: Archivo)

"A final de cuentas el video y la canción van mucho desde este niño interior que tenemos y estos vacíos que luego llegan a existir y estas heridas, pero (...) no he querido que el mensaje se vaya de 'Vadhir contra su papá', cero va por ahí. Yo estoy consciente y estoy tan bendecido de que mi papá tenga esta consciencia y esta empatía de decir: 'me doy cuenta de lo que hice' y está intentando hacer esos cambios", precisó.

Para el protagonista de "El Mesero", su padre "hizo lo que pudo con las herramientas que tuvo", un poderoso mensaje con el que dejó en claro que no está peleado con los fantasmas del pasado ni mucho menos con las heridas que el no haber estado con su padre le dejaron. A pesar de ello, reconoció que sí existen ciertos rencores que también se ven reflejados en su nuevo sencillo.

"Obviamente hay momentos en los que me hubiera gustado que estuviera y cositas así. Yo lo he platicado con él y eso ha sido ya como un proceso muy nuestro, pero también es muy empático. No es un resentimiento de decir 'no puedo verlo a la cara'. Al contrario, porque lo entiendo", agregó al explicar que ahora que vive de lleno en el mundo del entretenimiento entiende lo demandante que puede llegar a ser.

Finalmente, Vadhir Derbez reiteró que el mensaje que espera que la gente se lleve al escuchar su canción es que "revisitar estas heridas y esta manera de llevar la relación tanto de los padres con los hijos, como saberse escuchar y comunicar de una mejor manera". Asimismo, pidió que aunque duela hay que dejar el pasado en su lugar porque el "presente es lo que tenemos ahorita", además que es lo único que se puede controlar.

"Morrito", la canción de Vadhir Derbez en la que habla de la paternidad ausente