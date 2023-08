Vadhir Derbez no fue invitado a los 2000’s x siempre y él si quería ser parte del show

Aunque comenzaron siendo tan solo un número especial en la gira de los “2000’s pop tour”, debido al éxito tan grande que tuvieron, el elenco de las telenovelas infantiles de aquella década anunció el “2000’s X Siempre”, del cual ya comenzaron los ensayos de lo que promete será uno de los tours más exitosos.

Aunque muchos fanáticos de estas telenovelas han pedido que Belinda y Danna Paola sean parte de la gira, otros más piden a Vadhir Derbez quien también fue parte importante de “Cómplices al Rescate”, sin embargo, él mismo aseguró que no fue invitado a ser parte de este proyecto.

Vadhir no fue contemplado para los “2000’s X Siempre”.

Foto: IG @vadhird

Recientemente el hijo de Eugenio Derbez se reunió con la prensa para presentar su nuevo sencillo titulado “Morrito”, ahí uno de los reporteros cuestionó al también actor sobre si es que fue convocado para ser parte de esta exitosa gira con sus ex compañeros de telenovela.

Sincero, como siempre, Vadhir Derbez aseguró que no recibió ningún tipo de invitación para unirse a la gira “2000’s X Siempre”, y es que alguien interno de la empresa le dijo que no quisieron arriesgarse pues creían que éste no aceptaría ser parte del proyecto.

Vadhir fue parte de "Cómplices al rescate".

Foto: Televisa

“fijate que no, y justo me quede así de: ‘ah bueno ok, cámara, ¡ah si!’(risas), no, tengo una amiga que trabaja ahí y como que investigó y creo que no me llamaron por que dijeron que iba a decir yo que no, entonces ni siquiera me preguntaron”, comentó Vadhir Derbez