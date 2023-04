VIDEO | Vadhir Derbez cuenta cómo vivió el accidente donde casi se muere

Durante la grabación de "De Viaje con los Derbez: Jamaica" hubo varias semanas donde estuvieron más unidos que nunca como familia. Ante esto, poco era el tiempo que les quedaba para descansar unos de otros y, por lo tanto, darse alguna escapada para distraerse.

Mientras hubo un día de descanso, en una ocasión Vadhir Derbez optó por tomarse ese tiempo para ir a volar. Acompañado de su padre, Eugenio Derbez, Vadhir emprendió la aventura que casi le llevaría a la muerte. Relatado por el mismo actor, el suceso le causa extrañeza y risa, mientras que a su padre Eugenio le causó sufrimiento cuando lo contó hace tiempo a las cámaras de Ventaneando.

Con una reflexión ya en calma, puesto que este suceso se dio el año pasado, es como Vadhir Derbez explicó qué vivió en Jamaica mientras volaba y casi pierde la vida.

"Estar con mi familia, pero dentro de las cosas que hicimos nos tocó hacer un deporte que siempre hago, pero lo hice en un lugar que no, me puse a volar y terminé en un lugar bastante denso y sí pude haber perdido la vida por el lugar en el que estábamos, por la gravedad, pero gracias a Dios estoy bien", dijo el actor.

En la misma línea de pensamiento, Vadhir señaló que sí le dejó algún aprendizaje lo vivido.

"Si pensé en cuidarme más, pero a mí me encantan esas cosas. Yo siento que no estoy viviendo si no hago algo extremo y al límite, me da felicidad"