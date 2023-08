Maryfer Centeno analiza a Yahritza y su esencia tras entrevista en su casa: "no hay arrepentimiento"

Fue hace tan solo unos días cuando por primera vez Yahritza y sus hermanos hablaron sobre las polémicas declaraciones que hicieron sobre la gastronomía mexicana y que les ha provocado múltiples críticas e incluso “cancelaciones” a su música en México.

Los jóvenes músicos abrieron las puertas de su casa, y mientras comían tacos acompañados de una salsa en molcajete al más puro estilo de México, decidieron hablar sobre las consecuencias que han tenido sus declaraciones y entre lágrimas hablaron de las amenazas que han recibido, sin embargo, el público sigue sin conectar y creer en ellos, debido a esto es que la experta en grafología, Maryfer Centeno analizó sus expresiones faciales así como los movimientos de ellos.

¿Yahritza y su esencia se arrepiente de sus declaraciones sobre México?

Como lo mencionamos anteriormente, Yahritza y sus hermanos abrieron la puerta de su casa ubicada en su natal Estados Unidos a Pepe Garza, empresario y experto en temas de regional mexicano, ahí además de mostrar su hogar, hablaron de las declaraciones que hicieron respecto a la comida de México, sobre lo que piensan de la CDMX, de las caras que hicieron al beber un refresco en bolsa y sus razones del por que piden a sus seguidores en redes sociales les hablen en ingles y no en español.

En la mayoría de su análisis, Maryfer Centeno habló sobre Yahrititza quien es quien más habla en dicha entrevista, incluso la joven cantante hubo un momento en que estuvo a punto de llorar al hablar de las amenazas en contra de su hermano, sin embargo, Centeno asegura que las expresiones de la intérprete solo reflejan censura.

“Las expresiones faciales de Yahritza demuestran incomodidad. Se tapa la boca,¿qué pasa cuándo te tapas la boca? es una forma de autocensura… Es un rostro que en algunos momentos demuestra sorpresa y en otros enojo, pero sin duda alguna demuestra que es una persona que en este momento se encuentra triste, una vez más se tapa la boca ¿por qué? por qué se está censurando, pero cuando tu estas convencido de lo que dices no te tapas vas a tapar los labios”, detalló Maryfer Centeno

Luego de analizar más su comportamiento en dicha entrevista, Centeno asegura que no encuentra en ninguno de los integrantes de “Yahritza y su esencia” algo de arrepentimiento, más bien ellos solo lo ven por el lado de las afectaciones a su carrera y negocio.

“La conclusión más importante es que no, no hay arrepentimiento, no hay pena, no hay vergüenza, lo que hay es tristeza por que están siendo cancelados y de alguna forma su negocio se está viendo muy afectado…”, dijo Centeno

Y es que, durante la entrevista los músicos explican que ellos no conocen muy bien nuestro país y que si hablan inglés es por que así crecieron ellos, además recordaron que en varias ocasiones defendieron a mexicanos por no saber hablar inglés, por lo que piden que no los critique no por hablar en español.

“Es importante mencionar que no hay arrepentimiento, ni reflexión acerca de los comentarios vertidos acerca del país, finalmente las expresiones faciales no mienten y corresponden más a enojo, a molestia”, agregó Centeno

Finalmente, la también colaboradora de Hoy cree que hay muchas personas dispuestas a darles una segunda oportunidad, pues todos se equivocan en alguna vez en su vida, sin embargo, deja claro que los músicos no están arrepentidos de sus declaraciones: “Sin duda alguna, Yahritza sigue molesta con la situación, en ningún momento podemos ver que esté haciendo una expresión facial de estar de alguna forma apenada por los comentarios, sino que las consecuencias ella no se las imaginaba, eso es lo que me parece a mi que es la realidad”.

SIGUE LEYENDO:

Entre lágrimas Yahritza y su esencia revelan carencias en su niñez y lamentan comentarios en contra de sus padres

Nodal se ríe de "Yahritza y su esencia" por comentarios en contra de México: "a mí solo me gusta el chicken de Washington