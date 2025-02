El restaurante yucateco de la CDMX que tiene la mejor sopa de lima y una excelente comida a buen precio

Humbertos “El Yucawach”, comida yucateca en la CDMX BBB. Honestamente es de mis restaurantes favoritos en la CDMX. Aparte pa los que aman el chisme,el restaurante era la fonda del 99 (todavía existe) pero se pelearon los hermanos y construyeron un muro y dividieron los restaurantes. En lo personal soy más de Humbertos ?? bueno SI o SI tienen que probar la sopa del día, los salbutes de cochinita y en esta ocasión pedimos el lechón pero dicen que el chamorro estaaaaaa ???? todo lo que he pedido ahí me ha encantado. A veces sentirás que los meseros te presionan pa comer (por la lista de espera) pero tu come tranquilo porque si te quieres echar unas cubas aprovecha! el alcohol está muy barato. No olvides llevar cash! sólo aceptan efectivo ?? y cuando salgas llévate tu marquesita ??Humbertos, Patricio Sanz 1440, Del Valle. CDMX ?? $200-$300 por persona #comida #comidamexicana #fyp