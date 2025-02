¿Buscas el amor en apps? Pros y contras, según usuarios mexicanos | Así funciona el amor digital inspirado en el siglo XV

¿El amor se encuentra en las aplicaciones de citas? Esta duda cobra relevancia en la actualidad porque hasta 2023 se estimó que 94 millones de mexicanos tenían perfiles activos. Ante esto, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México expone que la sextorsión en estos canales de comunicación se disparan en un 65% en San Valentín. Para conocer el punto de vista de usuarios mexicanos, en El Heraldo de México compartimos experiencias reales para conocer las ventajas y desventajas del amor en línea en México en pleno 2025.

Para estar en contexto de qué cómo funcionan estos canales de comunicación lo primero es saber que han evolucionado en los últimos 500 años porque su origen se vincula con la literatura del siglo XV. Esto pone de manifiesto la necesidad humana de interactuar y explica el boom que este servicio en línea ha tenido en las últimas décadas, revelan incluso estudios y expertos.

El origen o la idea de emparejar a las personas está presente desde la tragicomedia “Calisto y Melibea” que es acuñada por el escritor español Fernando de Rojas. La primera edición se lanzó en 1499, ganó popularidad por la historia en torno al amor y es mejor conocida como “La Celestina” porque es el personaje que tiene la encomienda de unir a los protagonistas.

De modo que las apps de citas no son parte del mundo moderno, sino una extensión del pasado. La diferencia radica en que antiguamente el emparejamiento se daba entre conocidos -incluso familiares- y círculos sociales, dando pie a matrimonios arreglados, mientras que ahora gran parte del proceso está en manos de la Inteligencia Artificial (IA), considera, de acuerdo con El Comercio, Marlon Cárdenas Bonet, doctor en Informática e investigador en Sistemas multiagente e IA.

“La Celestina” es considera un punto de inspiración de las apps de citas. Foto: Rebeca Garrido.

Operación Match, la primera aplicación de citas que surgió antes que Internet

El primer paso para que las aplicaciones de citas fueran una realidad se dio en la Universidad de Harvard porque un grupo de estudiantes externó su interés por conocer gente a través de un ordenador. Esta idea la materializaron Jeff Tarr y Vaughan Morrill, quienes en 1965 -previo al surgimiento de Internet (1983)- presentaron Operación Match, la primera “aplicación” de citas en Estados Unidos que ganó popularidad entre la comunidad estudiantil, pero luego tuvo un declive.

El impacto de los servicios de mensajería en ordenadores a nivel mundial

Tras el surgimiento de Internet llegaron servicios de mensajería que nuevamente enfatizaron el deseo de vincularse desde un ordenador. Los correos electrónicos (1971) -como se presenta en la película “Tienes un e-mail” (1998)- y plataformas como Messenger (1999) ayudaron a cubrir esta necesidad.

Las aplicaciones de citas surgieron indirectamente en 1965 en la Universidad de Harvard. Foto: Pexels.

Apps de citas, una manera de hacer dinero

El gran brinco se dio en 2008 porque Apple presentó la App Store, expone en un artículo de Harvard Business Review Mandy Ginsberg, quien fue directora y CEO de Match Group, empresa estadounidense enfocada en servicios de citas en línea que es propietaria de Tinder que se lanzó en 2012 y a la fecha domina este mercado. Numerosas personas tuvieron en ese momento mayor acceso a todo tipo de contenido porque desde el celular podían interactuar, de modo que se encontró un nicho de oportunidad en la necesidad de conectar con otras personas digitalmente y esto se convirtió en un negocio.

La película “Tienes un e-mail” da muestra de cómo empezó el romance virtual. Foto: Max.

Cuáles son las aplicaciones de citas más usadas en México

Así como los algoritmos de emparejamiento pasaron de ser rudimentarios a modernos gracias a la IA, estudios exponen que en México las aplicaciones de citas siguen en tendencia. We Are Social y Meltwater hicieron una investigación que estima que hasta 2023 94 millones de mexicanos eran usuarios activos de estos servicios en línea.

Al respecto, Statista informa que en el país el uso de las apps de citas tuvo un repunte en 2020 como consecuencia de la pandemia por el Covid-19. En cuanto a las apps de citas preferidas entre los mexicanos, el sitio especializado en análisis indica que hasta 2023 las más usadas fueron las siguientes:

Tinder (72.7%)

(72.7%) Bumble (68.2%)

(68.2%) Grindr (13.6%)

(13.6%) Badoo (11.4%)

(11.4%) Happn (6.8%)

(6.8%) Facebook parejas (4.5%)

(4.5%) Otras (13.6%)

Ventajas y riesgos de las aplicaciones de citas en México

El mundo digital ha evolucionado y eso ha significado un avance, pero también un riesgo. El ciberacoso y la ciberseguridad son términos ya conocidos porque van de la mano al ser una problemática y una herramienta, respectivamente. Así que las aplicaciones de citas no son ajenas al ciberacoso e incluso a las estafas.

Fabio Assolin, jefe del Centro de Investigación para América Latina del equipo global de Investigación y Análisis de Kaspersky, considera que es común que los usuarios de estas apps de citas tengan “temor” porque “en lugar de hallar el amor o amistad son engañados con el objetivo de robarles dinero, datos personales o incluso su identidad”.

En tanto, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México analizó cómo operan las apps de citas y dio a conocer que en febrero de 2024 la sextorsión aumentó un 65% respecto al mismo mes del año anterior. Los casos se dieron principalmente en Facebook Parejas porque sumó ocho de cada 10 casos. El problema incluye diferentes afectaciones, partiendo desde daños económicos hasta la entrega de fotos y videos íntimos, así como tarjetas de regalo prepagadas y datos personales.

Qué es la sextorsión que se registra en las aplicaciones de citas

Este panorama ha generado que el término sextorsión se haga presente en el amor en línea en México, ya que es definido como “un esquema delictivo en el que los agresores, tras ganarse la confianza de la víctima mediante conversaciones románticas, le chantajean y amenazan con difundir imágenes o videos íntimos para forzarla a cumplir sus exigencias y obtener algún beneficio”.

Cómo prevenir la sextorsión en las aplicaciones de citas

A fin de prevenir la sextorsión, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México brinda los siguientes consejos:

Desconfiar de perfiles con fotos perfectas o que parezcan de revista

Evitar hacer transferencias o enviar contenido íntimo

Aplicar configuraciones de privacidad en redes sociales para limitar la exposición de la información persona

Ignorar las aplicaciones no oficiales que recomiendan las personas que se conocen en apps de citas

Guardar capturas de pantalla de las conversaciones con quien ejerce la agresión para contar con evidencia

No ceder a las exigencias y reportar el caso en la Línea de Seguridad y Chat de Confianza al número 55 5533 5533

Statista estima que 94 millones de mexicanos usan apps de citas. Foto: Pexels.

Testimonios de usuarios de apps de citas en México

Cuatro usuarios de aplicaciones de citas accedieron a compartir sus experiencias con El Heraldo de México y esto permite conocer diferentes perspectivas; a continuación, compartimos los testimonios, usando seudónimos para proteger la privacidad de los entrevistados:

Rebeca, 23 años de edad

“Las apps de citas funcionan, pero no estoy segura si servirían para conocer al amor de tu vida. Todo depende de lo que buscas. En Tinder hay una opción para poner si quieres una relación seria, sólo amigos o ‘coitorrear’ y esa es una ventaja. Además, hay un límite de tiempo para responder y eso ayuda a evitar a los acosadores. Para mí, Bumble no es buena opción porque no me gusta dar el primer paso. Facebook Parejas no me funcionó porque su algoritmo no es bueno para las personas en las que estaría interesada. Entre estas apps, lo peor que me pasó fue con un maestro de primaria que era intenso y me mandó fotos de su pack. Eso no enamora, no sé qué piensan los hombres”.

App de citas que recomienda: Tinder

Consejos antes de usar apps de citas: no dar el número de teléfono de inmediato y conocer lo más que se pueda a la otra persona antes de verla en persona

Rosalinda, 33 años

“(Las apps de citas) son cloacas de cucarachos. Las usaba, pero después del último cucaracho ya no. Usé Tinder, Bumble, Badoo y Facebook Parejas. Las usé para tener citas, aunque se dieron encuentros casuales porque la mayoría de la gente sólo busca eso. Entablé relaciones sentimentales con varios de los chicos que conocí, eso fue lo mejor porque no soy social y me cuesta acercarme. Lo malo de las apps de citas es que hay depravados o gente que quiere cumplir fantasías raras, pero lo peor son los perfiles falsos. Al comienzo, en estas apps encontrabas gente auténtica, pero luego surgieron perfiles falsos y la mayoría son para cometer crímenes, desde pedir dinero y no pagar hasta la trata de personas”.

Apps de citas que recomienda: Tinder

Consejos antes de usar apps de citas: indagar y tomar precauciones para evitar perfiles falsos antes de acordar un encuentro en persona

Hidalgo, 35 años

“Usé Tinder y Badoo por aburrimiento. Era una forma simple de conocer gente; para las personas un tanto introvertidas como yo, es una forma sencilla de socializar. La contra es la dependencia que podrías generar. Todo está en lo que quieres y pienses. Mi intención no era precisamente tener encuentros casuales, pero confieso que se dieron. ¡Vamos, si estás en una app de ese tipo, al final vas a encontrar algo así!, sabemos para qué sirven. Admito que me llegué a sentir mala persona porque ‘ghosteé’, ignoré, clasifiqué y cosifiqué; a la larga, la conciencia te puede traicionar. Lo mejor es conectar con alguien que piensa igual que tú”.

Apps de citas que recomienda: Tinder

Consejos antes de usar apps de citas: “Si decides dar un paso más, sí hay que tener cuidado”

Ana, 25 años

“Mi experiencia es sólo con Tinder. Descargué la aplicación por una amiga que quería conocer muchachos y no la quise dejar sola, pero eso me valió un momento depresivo. Conocí a un chavo que me impresionó y dio la casualidad que éramos vecinos, pero nunca nos habíamos topado. Empezamos a salir, me apoyó en una etapa complicada y me decía que íbamos a andar. Me invitaba a cosas de su familia, del trabajo y yo lo invité a la boda de mi hermano, pero de repente dejó de contestarme; me dijo que vivía un momento muy ‘feo’ y luego me ‘ghosteó’. Entonces, nada que ver con lo que me había dicho, ya tenía otra (chica) y yo caí en depresión porque en verdad me ilusioné con él”.

Apps de citas que recomienda: ninguna

Consejos antes de usar apps de citas: no darle el número de celular a cualquier persona

