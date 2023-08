"Es muy impactante": hija de Kiko se muestra vulnerable al perder su cabello a causa del cáncer

Desde hace varios meses Vanesa Villagrán, quien es la hija menor del actor Carlos Villagrán "Kiko", se ha vuelto tendencia debido a que por medio de su cuenta de Instagram anunció que el pasado 6 de junio fue diagnosticada con cáncer de mama, a partir de ahí ha comanzado con una serie de quimioterapias y decidió compartir un poco de su proceso a través de esta red social en donde se ha mostrado muy optimista, afirmando que se encuentra rodeada del amor de su familia, lo que le brinda la fortaleza para seguir adelante.

Vanesa, quien tiene 37 años, se ha mantenido alejada del ojo público siendo la manager de su padre, pero desde que dio a conocer la noticia sobre su diagnóstico, no ha parado de publicar su progreso y cuidados porque sabe que su experiencia podría ser de ayuda para otras seguidoras que se encuentren en la misma situación; así mismo, ha compartido distintos mensajes llenos de amor y positividad, explicando esto que le ayuda para enfrentar los efectos secundarios de las quimioterapias.

Vanesa se ha mostrado con una actitud muy positiva ante su padecimiento.

Fotografía: Instagram/@vaviriva

Vanesa Villagrán afirma que está perdiendo el cabello a causa del cáncer y pide empatía

Fue en una de estas publicaciones donde Vanesa decidió tocar un tema sensible sobre los efectos secundarios de las quimioterapias: la pérdida del cabello; en un video afirmó que debido a los tratamientos para erradicar el cáncer de mama ha comenzado a perder el cabello muy rápidamente y explicó que este proceso, en especial, ha sido sumamente impactante para ella e incluso confesó que cuando este proceso de pérdida comenzó no pudo contener el llanto debido a lo que su melena significa para ella.

La influencer pidió a sus seguidores masculinos tener más empatía cuando se trate de la pérdida de cabello por quimioterapias.

Fotografía: Instagram/@vaviriva

En un video sumamente íntimo, explicó que cuando comenzó con el proceso de quimioterapias pensó que las pelucas serían una buena opción para ella ya que "no pasaba nada", pero cuando se enfrentó a esta pérdida tan complicada el impacto fue muy grande al pasar sus manos por su cabellera y sentir como los montones de cabello se caían, por lo que pidió a sus seguidores (especialmente a los hombres) ser "más empáticos y si no saben que decir, mejor no digan nada" ya que se ha topado con comentarios que más allá de ayudar, sólo hacen más doloroso este proceso.

Sean más amables con sus familiar, amiga, esposa… y si no tienen nada que aportar es mejor quedarse callado. Yo a pesar de algunos comentarios súper fuera de lugar sigo levantándome para el siguiente round, explicó Vanesa en su video.

Vanesa explicó que ha tenido muchos cambios en su cuerpo a raíz de los tratamientos.

Fotografía: Instagram/@vaviriva

Fue así como Vanesa hizo un llamado a la comprensión hacia quienes están combatiendo esta enfermedad, ya que ella misma se ha enfrentado a comentarios inapropiados, como aquellos que la tildan de "vanidosa" por preocuparse por su apariencia y lamentar la pérdida de cabello y explicó que, para ella, cuidar de su aspecto durante este proceso es una manera de mantenerse motivada para seguir peleando en esta incipiente batalla.

Vanesa explicó sentirse motivada por el amor de su familia.

Fotografía: Instagram/@vaviriva

Es así como a pesar de los obstáculos que debe afrontar, Vanesa ha hallado en su plataforma digital un medio para convertirse en una fuente de inspiración para aquellas que están pasando por circunstancias similares ya que no solo comparte su trayecto médico, sino también cómo se dedica a cuidar y fortalecer tanto su bienestar físico como emocional para enfrentar los desafíos de las quimioterapias, así como su firmeza en mantener una actitud positiva es evidente, incluso al compartir los momentos más arduos.

