El delicado estado de salud de la hija de Carlos 'Quico' Villagrán

La familia del querido actor Carlos Villagrán, conocido en el mundo por ser Kiko en el Chavo el 8, pasa un momento delicado, debido a los últimos anuncios que hizo Vanesa, una de sus herederas. Ocurre que la hija del actor, de 40 años, dio a conocer en Instagram que hace algún tiempo lucha con el diagnostico de un cáncer.

“El 6 de junio me diagnosticaron cáncer, no lo podía creer, dos cirugías y aún no lo creía, para mí y mi familia fue muy sorpresivo. Vi como 6 oncólogos, no salía del hospital, de informarme, de estudios de todo tipo, de consejos, de videos, no sabía dónde refugiarme, me sentí tan perdida”, expresó Vanesa Villagrán en su feed de la red social de la camarita, dando a conocer su situación actual.

Vanesa Villagrán confirmó la enfermedad que padece. Fuente: Instagram

A su vez, la empresaria, que cumple el rol de representante de su padre, ha agradecido a la vida y a su círculo cercano por no dejarla bajar los brazos. “Aprendí a meditar, hablar con mi cuerpo, cambié mi alimentación y hasta el agua. Era como una pesadilla de la cual no sabía si despertaría”, apuntó, agregando que no está sola: “Mi familia completa ha estado al pendiente de mí, mi papá a distancia diario me habla por teléfono, lloramos, pero está 100 % al tanto de todo y hablando con doctores para que me ayuden. Antes de irse me dijo que contaba 100 % con su apoyo, me dice que todas las noches pide por mí”, explicó Vanesa.

El mensaje de Vanesa Villagrán a sus seguidores

Por la misma vía donde comunicó su enfermedad, Vanesa Villagrán decidió enviar un emotivo mensaje a sus seguidores en redes sociales, en donde busca una reflexión sobre los cuidados de la salud “La vida te puede cambiar en un segundo, las acciones valen más que mil palabras”, comenzó.

A su vez, Villagrán detalló como seguirá adelante: “La salud es lo más importante. No reprocho nada y estoy muy agradecida por todo el amor y cariño que recibo de mi familia, ahora me encuentro bien, recibo mis quimioterapias y ¡a darle! Si alguien pasa por esto igual puedo aconsejarlos, escucharlos, y darles mucho ánimo”.

