Leonardo fue reclutado por el CJNG y así sobrevivió a la "escuelita del terror"; "te deshumaniza", dice

La noticia sobre el hallazgo de un centro de adiestramiento y exterminio en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, ha puesto sobre la mesa el modus operandi mediante el cual los integrantes del crimen organizado reclutan a jóvenes que buscan empleos en redes sociales. En este sentido, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco ha compartido algunos testimonios obtenidos de sobrevivientes que estuvieron recluidos en la que ellos llamaron "La escuelita de terror".

Algunos usuarios de redes sociales han relacionado los testimonios con el de Leonardo, un joven que apareció hace 6 meses en un podcast y quien dijo haber sido reclutado por el Cártel Jalisco Nueva Generación. El video de su entrevista fue compartido por el canal Doble G del influencer Gusgri. Aunque el video de YouTube fue publicado hace más de seis meses, decenas de internautas han recordado esta entrevista debido a que algunas de las cosas que narró el joven coinciden con lo que han relatado otros sobrevivientes a madres buscadoras en Jalisco.

De acuerdo con lo dicho por Leonardo, durante el año 2022 el se quedó sin empleo, por lo que se vio obligado a buscar ofertas de trabajo en internet. El joven recordó que encontró una vacante en Facebook que ofrecía 10 mil pesos de sueldo por trabajar como guardia de seguridad en Zapopan, por lo que decidió postularse y acudió a una presunta entrevista presencial, donde descubrió que había sido reclutado por un cártel: " (nos dijeron) 'van a trabajar para el cártel, si alguien se quiere ir se puede ir sin problema, pero no se van a ir vivos' nos quitaron los celulares y carteras; nos pusieron una capucha y nos subieron a las camionetas", narró.

Así fue el horror que Leonardo vivió en "La escuelita del terror"

Un centro de adiestramiento fue encontrado en el municipio de Teuchitlán. Foto: Cuartoscuro

Leonardo dijo que no sabe a qué ubicación fue llevado, pero que era algún punto en la Sierra de Jalisco. Ahí, el joven vivió un horror, puesto que fue víctima de terribles actos de crueldad y maltrato, tales como golpes, electrocuciones y demás tipos de castigos: "a mi me asignaron al grupo de seguridad y nos seleccionaron como los más destacables", detalló. Agregó que decenas de personas fueron asesinadas en ese campamento debido a que no superaban las pruebas físicas, o se negaban a realizar las actividades que los líderes del grupo criminal les pedían hacer: "solo quedamos como cinco".

De igual manera, Leonardo contó que recibió entrenamiento especializado, por hombres que parecían tener conocimientos militares: "llegaron unas personas, eran - imagino yo - militares de otros países. Sabían de armas y nos enseñaron a disparar; ellos nunca estuvieron encapuchados", confesó el joven. Detalló que como parte de sus entrenamientos los forzaron a soportar picaduras de hormigas rojas sin poder moverse: "esto es para que pierdas toda sensibilidad"; aunado a ello, el joven contó que los forzaban hacer demasiado ejercicio físico y a atacarse entre ellos.

A Leonardo le dieron la oportunidad de "escapar"

El joven sobreviviente aseguró que todos los entrenamientos que recibió por parte del grupo criminal tendrían como objetivo "deshumanizar" a los reclutas, para que posteriormente se pudieran integrar en las filas de la organización. Leonardo también recordó que sus primeras tareas dentro del cártel fueron como seguridad y tuvo que "cuidar" a altos mandos de la organización: "nos decían 'van a ir a este lado y a este otro' todo era muy discreto".

Sobre cómo fue que escapó del cártel, Leonardo narró que consiguió su libertad tras ser detenido por elementos del Ejército Mexicano: "nos arrestaron por delitos federales, nosotros dijimos que no hicimos nada. Como tal yo les conté la situación y les dije que no tenía nada que ver, que no pertenecía al cártel", confesó. Añadió que debido a que las fuerzas armadas no pudieron comprobarles ningún delito los dejaron en libertad; tras este suceso, él regresó con los jefes del cártel, quienes decidieron perdonarlo por haber sido leal y no haber contado nada a las autoridades: "(me dijeron) '¿quieres trabajar con nosotros?' les dije que no y me dijeron 'por tu lealtad te perdonamos'".