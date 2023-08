Querido actor de la telenovela "Amor en Custodia" es diagnosticado con cáncer: "Quiero vivir"

“Hola.. tengo cáncer” así dio a conocer la noticia el querido y reconocido actor Carlos Torres de 55 años de edad, quien ha participado en telenovelas como “Amor en Custodia” y las “Vías del Amor” que recibieron gran aceptación de parte del público.

A través de un video compartido en la red social TikTok carlostorresactor, el actor originario de Guadalajara, Jalisco, compartió con sus más de 16 mil seguidores la noticia sobre su estado de salud “hay momentos en los que me da miedo, me siento vacío y me dan ganas de hacer absolutamente nada”.

Protagonizó "La hija del jardinero" en 2003 Foto: TV Azteca

“Pero también hay otros momentos en los que me vuelve el espíritu y trata de convencerme de que esta es la mejor oportunidad para renovarme, para renacer”, destacó el histrión que en el 2003 protagonizó “La Hija del jardinero” además participó en otros proyectos como "La intrusa".

Querido protagonista de telenovelas anuncia que tiene cáncer

“Creo que Dios me está fortaleciendo con esto, me da la fuerza para enfrentar este proceso, quiere renovar mi energía y yo estoy dispuesto a que se haga su voluntad”, declaró el actor lo que conmovió a todos sus seguidores.

Tiene 55 años Foto: TikTok carlostorresactor

“Quiero vivir, creo que todavía hay Carlos Torres para mucho rato, me van a operar les agradezco sus oraciones y yo los voy a mantener al tanto”, adelantó el actor Carlos Torres.

“Todas la bendiciones del mundo señor Carlos Torres”, “Dios te bendiga estimado actor”, “Ánimo, Dios es poderoso y te sanará”, “Ánimo no está solo en el camino”, “Fortaleza para ti y tu familia”, son algunos de los comentarios que le dejaron en redes sus fanáticos.

¿Quién es Carlos Torres?

Carlos Eduardo Torres Anaya nació en Guadalajara, Jalisco el 14 de febrero de 1968 y conocido artísticamente como Carlos Torres participó en varias producciones para Televisa, TV Azteca y Telemundo. "En la hija del jardinero" dio vida a Carlos Eduardo, junto a Mariana Ochoa.

