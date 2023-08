Belinda le arrebató el protagónico de “Amigos por siempre” a esta guapa actriz

En la década de los 90s y 2000s, la barra de telenovelas infantiles tenía una gran popularidad y vio nacer profesionalmente a artistas como Daniela Luján, Ximena Sariñana, Christopher Uckerman, Martin Ricca y Belinda; es tanto el cariño que generaron en el público que hasta el momento son recordados e incluso varios de ellos participan en el 2000's Pop Tour interpretando todos los éxitos de las telenovelas.

Justamente la princesa del pop en México obtuvo su primer protagónico en el año 2000 con la telenovela “Amigos por siempre” a lado del cantante argentino Martin Ricca, después el éxito no pararía y protagonizaría “Aventuras en el tiempo”, “Cómplices al rescate”, posteriormente lanzó su primer disco como solista y lo demás es historia.

Belinda se ha consolidado como una gran artista a nivel internacional Foto: Instagram belindapop

Sin embargo; Belinda no estaba contemplada para ser la protagonista de la telenovela, en una entrevista televisiva, la productora Rosy Ocampo narró que ya tenía a una niña para estelarizar su nueva telenovela infantil que se transmitiría de 16:00 a 17:00 horas pero no le convencía.

“Tenía yo ya elegida a una niña pero no terminaba de llenarme la pantalla”, confesó Rosy Ocampo.

"Amigos por siempre" marcó a a toda una generación Foto: VIX

Y es que la productora tenía una gran responsabilidad en los hombros debido a que su novela anterior era “El diario de Daniela”, la cual tuvo mucho éxito y debía superarlo, por lo que decidió hacer un casting a nivel nacional para buscar a su nueva protagonista.

“De pronto llega una niñita al primer filtro y su mamá dice que se llama Belinda y canta muy bien”, recordó Rosy Ocampo.

Naydelin Navarrete también canta y tiene una voz impresionante Foto: Instagram naidelynng

La productora quedó impactada por la voz de la pequeña cuando la escuchó cantar "My Heart Will Go On" pero la hacía dudar dar el protagónico que no actuaba ni bailaba, pero tras meditarlo decidió darle el papel de Ana, la protagonista infantil.

Belinda le arrebató el protagónico a esta guapa actriz

Pero ¿quién era esa niña a la que Belinda le arrebataría el protagónico?, todo indica que se trata de Naydelin Navarrete, la guapa actriz que también trabajó en “Amigos por siempre” como Renata, la villana de la historia, reveló en una entrevista para el canal de Youtube Vaya Vaya TV que ella estaba pensada para ser la principal en la telenovela.

Belinda hizo famosa esta playa cerca de la CDMX, puedes visitarla este finde porque es muy barata

“Originalmente en Amigos por siempre yo hice casting para el personaje de Ana que hizo Beli… castee a todo el elenco y al final pues ya prácticamente estaba con ese personaje y solo por curiosidad porque no encontraban a la antagónica, Rosy Ocampo me dijo ¿puedo verte de Renata?, lo hice y ella quedó sorprendida porque le encanté de villana” ,reveló Naydelin Navarrete.

“Creo que brillas más y me gustas más, creo que te vas a quedar de villana”, señaló Naydelin Navarrete.

Actualmente participa en el 2000's Pop Tour Foto: Instagram naidelynng

En ese momento la productora le informó que se quedaría con el papel antagónico, el cual hacía pareja con Christopher Uckerman, quien fue su primer pareja de las telenovelas y con quien tuvo un romance de sólo un día.

Actualmente esta casada con David Anguiano, tiene dos hijos y continua con su carrera como actriz y cantante e incluso forma parte de los 2000s pop tour debido a que es recordada por su participación en telenovelas como “Cómplices al rescate”, “Misión SOS” y hasta el reality show como “Inseparables" y forma parte del 2000's Pop Tour.

SEGUIR LEYENDO:

Aseguran que el nuevo novio de Belinda podría ser desheredado si sigue su romance con la cantante, pero ellos se aferran a su amor

Belinda: así luce su exclusiva y lujosa colección de bikinis con los que conquista las vacaciones de verano