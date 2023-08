Belinda regresa a la música y Danna Paola fue la primera en reaccionar, ¿qué le dijo?

La mañana de este lunes 7 de agosto, Belinda sorprendió a sus seguidores con una publicación en sus redes sociales en donde dijo estar en Miami a punto de tomar una decisión que cambiaría el rumbo de su carrera, horas más tarde nos confirmó que acababa de firmar nuevamente con una disquera internacional.

Con esto, Belinda anunció por todo lo alto su regreso a la música de manera formal, pues si bien, la rubia había estado haciendo colaboraciones con algunas agrupaciones, desde hace muchos años no graba un disco en solitario, esta noticia tomó por sorpresa no solo a sus fanáticos sino a otros famosos, entre ellas Danna Paola quien no dudó en reaccionar ante esta noticia.

¿Qué dijo Danna Paola respecto al regreso de Belinda a la música?

Durante muchos años, se ha hablado de una supuesta rivalidad entre Belinda y Danna Paola, pues incluso fanáticos han pedido a las cantantes que graben un dueto y aunque la ex protagonista de “Élite” estuvo abierta en todo momento, aseguran que quien nunca ha querido es la rubia, sin embargo, esto son solo rumores.

Otro de los fuertes rumores que señalan su rivalidad fue aquella que existió cuando Belinda fue novia de Christian Nodal pues el intérprete de regional mexicano se encargo de asegurar que no iba a grabar el tema “De los besos que te dí” con Danna como lo habían dicho en una transmisión que hicieron juntos durante la pandemia, esto debido a que lo grabó con su entonces novia durante un reality show.

Pese a las muchas presuntas teorías de una rivalidad entre Danna y Belinda, lo cierto es que las cantantes cada vez que tienen la oportunidad se halagan la una a la otra, y esta vez la intérprete de “EXT4S1S” no dejó pasar la oportunidad para dejarle un mensaje a su colega en redes sociales.

Y es que, ante la noticia que Belinda compartió que regresa a la música y que se encuentra en su mejor momento para componer y grabar grandes temas, Danna Paola reaccionó y comentó: “brilla”, esto acompañado de algunos emoticones de corazones y estrellas.

Sine mango, Belinda también contestó a quien supuestamente es su gran rival, y es que la rubia tomó unos minutos para asegurarle que va a brillar, tal y como ella se lo dijo.

Danna Paola fue una de las primeras en reaccionar al regreso de Belinda a la música

Foto: IG @belindapop

Además de Danna, otros famosos también se dijeron felices con la noticia del regreso oficial de Belinda a la música entre ellos los influencers Ricardo Peralta de “Pepe y Teo”, El Escorpión Dorado y cantantes como Brissia, Lalo Brito, entre otros más.

Cabe señalar que la disquera con la que Belinda firmó tiene entre sus filas a grandes artistas como Sofia Reyes, Luis Miguel, Miguel Bosé, María Becerra, Peso Pluma.