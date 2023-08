Paul Reubens, actor que interpretó a Pee-wee Herman, murió a los 70 años

Una de las leyendas de la comedia infantil en Estados Unidos, Paul Reubens, quien es recordado mediante su personaje de Pee-wee Herman, falleció a los 70 años de edad, víctima de las complicaciones del cáncer que padeció durante los seis años recientes.

A través de su cuenta de Instagram, los representantes del reconocido actor, quien cobró fama en las décadas de los 80 y los 90, informaron sobre su deceso, el cual habría ocurrido el 30 de julio.

“La noche pasada le dijimos adiós a Paul Reubens, un icónico actor americano, comediante, guionista y productor, cuyo amado carácter Pee-wee Herman divirtió a generaciones niños y adultos con su optimismo, bondad y su fe en la importancia de las buenas acciones.

Paul Reubens protagonizó películas y programas de televisión. Foto: Instagram / Pee-wee Herman

"Paul peleó valientemente y en privado contra el cáncer por años, con su característica voluntad y tenacidad. Un talento prolífico y destacado, él siempre permanecerá vivo en el panteón de la comedia y en nuestros corazones como un amigo valioso y un hombre de carácter y generosidad de espíritu”, señalaron.

La última aparición en pantalla de Pee-wee Herman fue durante el especial para Netflix titulado “Pee-wee Big Holiday”, estrenado en 2016, justo un año antes de que el cáncer le imposibilitara realizar más apariciones en público.

“Por favor, acepten mis disculpas por no aparecer en público con lo que he luchado durante los últimos seis años. Siempre he sentido un gran amor y respeto por mis amigos, fans y seguidores. Siempre los he amado mucho y he disfrutado hacer arte para ustedes”, apuntó Reuben en su mensaje póstumo.

En su programa dominical se presentaban leyendas de la música y del cine. Foto: Instagram / Pee-wee Herman

Entre los niños y la polémica

Durante la década de los 70, Paul Reubens formó parte de un grupo teatral afincado en Los Ángeles llamado The Groundlings. Sin embargo, fue la aparición del personaje de Pee-wee Herman en 1981 cuando el actor alcanzó el estrellato.

El carisma de Reubens y la personalidad de Pee-wee hicieron que pronto cobrara popularidad entre los más pequeños. Fruto de ello fueron las películas “Pee-wee's Big Adventure” y “Big Top Pee-wee”, de 1985 y 1988, respectivamente, además de un popular programa semanal que se transmitió de 1986 a 1990.

La polémica rodeó algunas etapas de la vida del actor. Foto: Instagram / Pee-wee Herman

Sin embargo, la polémica le costó caro al actor. En 1991, fue detenido bajo los cargos de conducta indecente en un cine para adultos en Florida, mientras que en 2002 le fue incautada una gran cantidad de imágenes de contenido sexual explícito con menores de edad.

“Quiero dejar una cosa muy, muy clara. No quiero que nadie piense por un segundo que me atraen las imágenes de niños. Yo no soy así. Pueden decir muchas cosas sobre mí y deberían. El público quizá piense que soy raro, que estoy loco o lo que cualquiera desee. Está bien, siempre y cuando una de las cosas que pienses no sea que soy un pedófilo, porque no es cierto”, señaló Reubens en una entrevista concedida a NBC en 2005.