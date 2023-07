Loreto Peralta eleva a otro nivel la tendencia de la minifalda de mezclilla

Loreto Peralta es una de las actrices más queridas en México y es que desde que de niña apareció en "No se aceptan devoluciones" junto a Eugenio Derbez, supo ganarse al público que hoy la acompaña en cada proyecto tanto en su trayectoria artística, como en su vida privada, tal y como demostró hace unas semanas al robarse todos los reflectores durante su graduación de la high school. Por supuesto, no es en lo único en lo que destaca, pues también se ha coronado como toda una fashionista.

Al hablar de la famosa de 19 años es imposible no hablar de los looks con los que siempre derrocha elegancia, juventud y feminidad, y aunque siempre sabe cómo cautivar, en los últimos meses se ha convertido en todo un referente dentro del mundo de la moda, ya sea por llevar un vestido lencero, jeans, una falda de colegiala o más recientemente por sumarse a la tendencia de la minifalda de mezclilla. Aunque esta última prenda es un must have del clóset para mujeres jóvenes, Loreto Peralta dio muestra de cómo elevar la tendencia, ¿seguirías sus trucos de estilismo?

Las faldas de colegiala son la obsesión del verano. (Foto: IG @loretoperalta)

Loreto Peralta enseña a usar una minifalda denim en época de calor

A través de sus historias de Instagram, la actriz estadounidense-mexicana compartió una foto para presumir que un helado es la mejor solución para refrescarse en los días más calurosos del verano; sin embargo, también llamó la atención que para la ocasión apostó por un look muy fresco, cómodo y juvenil que se puede llevar sin importar la edad. La mejor parte es que en su lección de estilo apostó por la clásica minifalda de mezclilla y una blusa básica del clóset.

De acuerdo con la también actriz de "Todas las pecas del mundo", la mejor forma de estilizar una falda como esta es llevarla en un tiro bajo, en un color claro y con el ruedo deshilado para lograr una imagen desenfadada y moderna. Por otro lado, para combinar esta pieza que ya se convirtió en un básico del verano, basta una blusa blanca y con la cual seguir con la fiebre del estilo holgado que, desde el 2020, se resiste a salir del radar de tendencias.

Para completar su look, Loreto Peralta también vistió una blusa blanca y holgada con la que llevó a otro nivel la tendencia de la minifalda de mezclilla, que usualmente se combina con algo ajustado al torso. En cambio, su apuesta destaca por tirantes delgados, un cuello cuadrado y detalles de encaje y aberturas que le dan un toque muy romántico y moderno a la imagen.

Esta es la combinación perfecta para lucir chic este verano. (Foto: IG @loretoperalta)

Finalmente, en su lección de moda Loreto Peralta demostró que menos siempre es más y que colores neutros como los que llevó en su look son perfectos para derrochar estilo, pero hay otros detalles que no pueden quedar en el olvido y que también son indispensables para lucir frescas y desenfadadas, pero sin perder el estilo. Así que si este verano quieres robarte todas las miradas y lucir como una fashionista no dudes de apostar por: