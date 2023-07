¡Peso Pluma imparable! rompe récord de Bad Bunny: ocurre tras insultar al reguetonero

Peso Pluma vuelve a mostrar su dominio en la música al superar a Bad Bunny en una de las listas del Billboard. El cantante de corridos tumbados nuevamente está en este chart internacional, sin embargo, no lo hizo con uno de sus temas, sino con 25 canciones, incluidos algunos de su nuevo álbum "Génesis". El nuevo logro del intérprete mexicano es de llamar la atención debido a que no hace mucho insultó al ídolo del reguetón.

El intérprete ha tenido un rápido ascenso al estrellato debido a que canciones como "Ella baila sola" y "PCR" han sido las más reproducidas. Es por eso que aprovechando su popularidad, el mes pasado el nuevo ídolo del regional mexicano lanzó su tercer álbum de estudio titulado "Génesis", el cual logró el primer No. 1 en cualquier lista de álbumes de Billboard, y que de igual forma 10 de sus temas debutan en la lista Hot Latin Songs, siendo uno de los logros más grandes para el artista.

¿Cuál fue el récord que Peso Pluma rompió y por qué superó a Bad Bunny?

De acuerdo a la revista especializada en música, tras el estreno de su material discográfico Peso Pluma colocó un total de 25 títulos en el Hot Latin Songs. De esta forma, el cantante, de 23 años, logró superar a Bad Bunny que desde mayo del 2022 había adquirido este logro con 24 temas, entre ellos del disco "Un Verano Sin Ti", con el cual dominó los charts y también logró ganar un Grammy a "Mejor Álbum de Música Urbana".

En la lista se encuentra su colaboración con Eslabón Armado en “Ella baila sola”, tema que lidera el chart por 13 semanas; también están dos canciones de "Génesis": “Lady Gaga”, con Gabito Ballesteros y Junior H, en el número 6, y “VVS” con Edgardo Nuñez y Los Dareyes de La Sierra, que completa el top 10. Es así como Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real, demuestra que está listo para seguir en la industria musical y que su éxito no es momentáneo.

El cantante domina el Hot Latin Songs IG @pesopluma

En tanto, este logro es de llamar la atención debido a que hace algunos meses Peso Pluma insultó a Bad Bunny. Durante un concierto, el cantante de corridos tumbados recordó que su música había superado a la del reguetonero en el top de artistas más escuchados de Spotify, sin embargo, utilizó palabras despectivas hacia el intérprete de "Efecto": “En todo pu… México, somos los primeros que hemos puesto los corridos en el top uno, superando al pendejo de Bad Bunny, porque los mexicanos somos la pu… ver…, viejo”, dijo.

Sin embargo, el joven artista después se disculpó con el reguetonero y sus fanáticos. Tal parece que los ídolos no tuvieron ningún desencuentro después, ya que tuvieron una reunión en Coachella 2023. Asimismo, Bad Bunny ha demostrado que no le guarda ningún rencor al mexicano, pues hasta ha llegado a interpretar sus temas y lo tiene entre su lista de música favorita, por lo que muchos de sus seguidores no descartan una colaboración.