El llamativo look que Shakira uso en París para mandarle una indirecta a Piqué

Shakira asistió este miércoles a Paris Fashion Week, evento en el que evidentemente no pasó desapercibida debido al look que eligió para deslumbrar durante la presentación, pues se lució con un abrigo blanco con una palabra en el centro. Al tener este término en su cuerpo, muchos de sus fanáticos comenzaron a especular que se trataba de una indirecta para su ex pareja Gerard Piqué, con el que terminó hace más de un año tras una presunta infidelidad.

Este 5 de julio, se realizó el desfile de la marca Viktor & Rolf en el recinto La Salle Wagram, ubicado cerca del icónico Arco de Triunfo de París, ciudad en la que se está llevando a cabo "La Semana de la Moda". La cantante, de 46 años, se presentó con un abrigo de la firma de Viktor Horsting y Rolf Snoeren, sin embargo, la pieza era muy llamativa debido a que tenía una palabra que muchos tomaron como una respuesta para el exfutbolista del Barcelona.

Este es el look de Shakira en el Paris Fashion Week

La cantante de "Te Felicito" se lució con un abrigo blanco de la colección otoño/invierno 2018, el cual tenía la palabra "NO" grande y en el centro, por lo que no podía pasar desapercibida. La pieza la combinó con un bolso de mano claro, unas zapatillas de plataforma doradas y lentes de sol cafés. De igual forma llevó un maquillaje ligero y su cabello lo soltó para dejar al descubierto su tono castaño claro, el cual está muy de moda en esta temporada.

Shakira vistió un abrigo con la palabra "NO" IG @shakira

La originaria de Barranquilla, Colombia, compartió en sus redes sociales una serie de imágenes y videos en los que presumió su llamativo atuendo, así como convivió con los diseñadores y otros artistas como Camila Cabello, con la que compartió una foto en su cuenta de Instagram a la cual le colocó la descripción "¡Pasando el rato con Camila!¡", en la postal se le ve a ambas sentadas y haciendo "no" con el dedo y cara de desaprobación.

Aunque para muchos de sus fanáticos fue un look revelador y poco común, otras personas aseguraron que fue una indirecta para Piqué. De acuerdo con Daily Mail, Shakira aparentemente eligió este modelo para enviarle un “mensaje directo” a Piqué, de quien se separó hace ya un año, pues según diferentes fuentes, la artista y su ex llegaron a un nuevo acuerdo sobre la custodia de sus hijos Milan y Sasha durante estas vacaciones.

Asimismo, la periodista Lorena Vázquez indicó que antes de irse a Paris, Francia, Shakira viajó a Barcelona, España, para dejarle a sus hijos al ahora dueño del Kosmos. “Es un acuerdo puntual que establece que los niños estarán cada 15 días con uno de sus progenitores. Ahora mismo están bajo la guarda de Gerard y dentro de dos semanas volverán con su mamá”, destacó la comunicadora conocida por su podcast titulada "Mamarazzis".