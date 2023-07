VIDEO: Adele lanza contundente advertencia a fans que se atrevan a aventarle cosas al escenario

La cantante y compositora inglesa Adele es una de las artistas que posee una extraordinaria voz, cuyo talento la ha convertido en una de las voces más poderosas de la música de los últimos diez años y sus producciones discográficas lo confirman, pues la han hecho 15 veces ganadora del premio Grammy.

La intérprete de “Send My Love (To Your New Lover)”, inició su carrera a los cuatro años de edad al descubrir su afición por la música, la cual está inspirada por grandes artistas como Etta James, Ella Fitzgerald y Roberta Flack, de quienes aprendió a dar tonos, emoción y control a sus canciones.

Adele lanzó contundente advertencia a los fans que se atrevieran a aventarle cosas al escenario. Foto: Captura de pantalla TW @UribeDJ

Adele ha vendido más de 120 millones de copias de sus álbumes a nivel internacional y se ha presentado en los escenarios más importantes de la música. La intérprete de “Rolling in the Deep”, “Make You Feel My Love”, “Set Fire To The Rain”, “Someone Like You” y “ One and Only”, ha hecho de su estilo una herramienta para darle poder a sus presentaciones. Con looks firmados por las más importantes casas de moda, la también compositora ha creado una imagen a través de su música que se iguala con la presencia de las mujeres que la inspiraron.

¿Cuál fue la contundente advertencia que Adele lanzó a sus fans en pleno concierto?

El público mexicano se ha caracterizado por ser uno de los mejores, pues siempre tiene muestras de afecto con las bandas o cantantes que dan conciertos en el país, es por ello que desde hace tiempo se ha vuelto tendencia lanzar a los artistas peluches del “Dr. Simi”, celulares, ropa interior y hasta cenizas de difuntos.

Sin embargo, Adele lanzó contundente advertencia a los fans que se atrevieran a aventarle cosas al escenario durante la presentación de su show musical. “Te reto a lanzarme algo”, puntualizó la cantante a su público de Las Vegas, Estados Unidos.

En un video publicado en redes sociales, Adele se fue con todo contra los fans que lanzan objetos a los cantantes y los amenazó con hacerles daño si hacían lo mismo en su concierto. En la grabación se observa a la intérprete de “Oh My God”, con un vestido largo negro, arriba del escenario y una pistola lanza camisetas en la mano, mientras advierte al público de una manera cómica que no le aventaran cosas durante la presentación de su show. .

“¿Alguna vez has notado cómo es la gente olvidando la maldita etiqueta de un show, aventando cualquier mier… en el escenario? ¿Los han visto? Te reto, maldita sea. Te reto a lanzarme algo y te mato”, sentenció Adele.

Mientras hacía tal advertencia, la intérprete de “Adele - Easy On Mead” lanzó una playera y pidió al público erradicar esa práctica que se ha popularizado.

SIGUE LEYENDO:

VIDEO| Bad Bunny y la cara que hizo cuando Adele le ganó un Grammy