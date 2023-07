Sara Corrales está superando a Gabriel Soto con este nuevo galán

Sara Corrales ya le está dando una nueva oportunidad al amor, pues después de presuntamente tener una relación con Gabriel Soto, quien está comprometido con Irina Baeva, la actriz originaria de Colombia estaría saliendo con un nuevo galán de la televisión. La celebridad se ha visto muy cariñosa con uno de sus compañeros de "Top Chef VIP", por lo que han comenzado a correr los rumores de que entre ellos hay un romance.

Hace algunos días, la actriz, de 37 años, admitió que el protagonista de "Mi Camino es Amarte" fue muy detallista con ella mientras estaban grabando la telenovela, sin embargo, descartó que hubiera una relación sentimental con su compañero debido a que estaba buscando a un hombre que no esté con alguien más, pues hay que resaltar que Soto lleva varios años comprometido con la rusa Irina Baeva, con la que lamentablemente no ha podido llegar al altar debido a distintos inconvenientes.

Sara Corrales fue participante de "Top Chef VIP" IG @saracorrales

¿Quién es el nuevo novio de Sara Corrales?

Después de esta telenovela con Gabriel, la actriz tuvo la oportunidad de participar en el programa de cocina "Top Chef VIP", en donde además de demostrar sus dotes culinarios, conoció al actor Juan Pablo Gil, con el que inmediatamente tuvo química, la cual quedó en evidencia en pantalla. De hecho, se hicieron tan cercanos que llegaron al aeropuerto de la Ciudad de México juntos, pero decidieron separarse cuando vieron la presencia de los medios de comunicación.

Los reporteros se acercaron a la actriz para preguntarle sobre su actual relación con su compañero del reality show de Telemundo, al respecto, la celebridad colombiana indicó que por el momento se están conociendo, así que descartó que tuvieran un noviazgo formal como se había manejado desde hace algunos días en diferentes medios de comunicación debido a su cercanía fuera del programa.

“No somos pareja. (...) No pongan palabras en mi boca que no he dicho. Nos estamos conociendo. A mí, Sara, me parece importante primero conocer a esa persona, conocerla por fuera de un set. Cuando seamos novios, les aviso, claro que sí”, comentó Sara Corrales, quien aseguró que ahora tienen la posibilidad de acercarse más después de las grabaciones y confesó que Juan Pablo le parece un "hombre maravilloso".

A pesar de que negó su relación con Juan Pablo Gil, durante el programa "Al Rojo Vivo" el actor mexicano, de 33 años, le robó un beso a la villana de telenovelas, dejando sorprendidos a sus millones de fanáticos. Tal parece que Sara ya está superando a Gabriel Soto, pues no sólo le da una oportunidad al amor con otro famoso, sino que también se niega a seguir hablando de su excompañero y de su prometida, quien reaccionó a las declaraciones de la colombiana.