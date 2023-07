Santa Fe Klan le da las gracias a Maya Nazor por estar juntos, ¿la reconciliación está cerca?

Fue a finales del 2022 cuando Ángel Quezada, mejor conocido como Santa fe Klan confirmó su separación de la madre de su hijo, la influencer Maya Nazor, desde entonces el rapero se ha visto involucrado sentimentalmente con al menos mujeres, una de ella Karely Ruiz con quien sostuvo un apasionado romance, sin embargo, éste no prosperó.

Tras su relación fallida con la famosa modelo de OnlyFans, Santa Fe Klan ha permanecido soltero, sin embargo, muchos aseguran que el rapero podría estar intentando nuevamente reconquistar a la madre de su hijo, pues recientemente hicieron un viaje en familia.

Aunque, quien fuera una de las parejas favoritas del gremio nunca compartieron los motivos que los llevó a separarse, el rapero Santa Fe Klan nunca se cerró a la idea de retomar su relación más adelante y tal parecer que ese momento pudiera haber llegado.

Y es que, fue a través de sus redes sociales que Santa Fe Klan compartió el gran momento que vivieron en familia en un parque de diversiones, pues llevaron a divertirse al pequeño Luka.

Fue en su publicación de instagram que el intérprete de temas como “Dos Razones” y “Debo entender”, entre otras más, no solo reveló lo mucho que extrañaba a su hijo sino que también agradeció a su expareja.

“Ya te extrañaba mucho mi luka muchas gracias @nazormaya por traerlo hasta acá a darle el rol y a que me escuche cantar???? me gusta mucho verlo feliz”, escribió Santa Fe Klan en su publicación

A su vez, Maya Nazor respondió a la publicación del padre de su hijo y también le agradeció por los hermosos momentos que pasaron juntos, además resaltó que Luka fue muy feliz ese día.

Por su parte fanáticos tanto de Santa Fe Klan como de Maya Nazor, no desaprovecharon la oportunidad de hacerles saber que los extrañan ver como pareja pues tienen una gran química.

“Botón para que regresen”, “Ejemplo de madurez”, “Que bonita Familia”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en los comentarios de la publicación de Santa Fe Klan.

En una entrevista que el rapero dio a Pepe Garza a inicios de este 2023, Santa Fe Klan aseguró que no le gusta dar a conocer su vida privada, tampoco le afecta que se enteren pues asegura aún no sabe que va a pasar.

Sin embargo, en dicha plática dejó claro que aunque esté separado de Maya, su hijo Luca siempre va a ver que tiene una buena relación con su madre pues los problemas de pareja son aparte.

“Mi Luca es mi Luca y siempre me va a ver con ella y siempre que la vea vamos a estar bien porque no se como que ya lo otro es parte, somos…la veo y al cien y cotorreamos y nos reímos, como que quedamos bien chido a lo mejor como que pues no sabemos que va a pasar, Luca está bien chiquito y no sabemos qué onda, haber que pasa después”, comentó Santa Fe Klan