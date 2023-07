Mamá de Nicola Porcella reacciona al supuesto abuso que sufrió su hijo: "Una broma de mal gusto"

La polémica ha sido una constante en "La Casa de los Famosos México" y durante este fin de semana se sumó una más debido a las pesadas "bromas" entre el team Infierno, aunque todo se salió de control y a través de redes sociales fanáticos han acusado a algunos de los integrantes de presunto abuso contra Nicola Porcella. Fue su mamá, Fiorella Solimano, quien reaccionó asegurando que fue un acto "de mal gusto".

Las bromas entre los participantes, sobre todo entre los del cuarto Infierno, han sido una forma de pasar el tiempo en medio del encierro; sin embargo, las más recientes no fueron bien recibidas por el público y en redes sociales han acusado a algunos -como Emilio Osorio, Sergio Mayer y Poncho de Nigris- de “acosar” y hacerle bullying al actor peruano que hasta el momento sólo se ha mostrado incómodo pidiendo que se detengan.

Aunque la más reciente polémica ha generado indignación y usuarios acusaron a Wendy Guevara, Sergio Mayer, Poncho de Nigris y Jorge Losa de presunto abuso contra Porcella. Todo comenzó luego de que la integrante de “Las Perdidas”, entre risas, dejara sin ropa al actor que se defendió hasta caer de la cama y quedar tendido en el suelo, acto seguido todos le dan nalgadas y, finalmente, el ex Garibaldi le arroja crema, lo ocurrido mientras Nicola pedía que se detuvieran.

Ante lo ocurrido, fue el exmánager y amigo de Nicola Porcella, Mogran, quien a través de su cuenta de TikTok compartió un clip donde agradece las muestras de apoyo del actor y revela lo que opina Fiorella Solimano sobre la broma que algunos integrantes del team Infierno le hicieron a su hijo y por lo que han sido señalados en redes sociales de presunto abuso.

“Fue una broma de mal gusto y así lo consideramos. No lo vemos más allá porque no queremos ver malicia, ni que se piense que Nicola se quiere victimizar (…) No vamos a permitir que a Nicola se le quiera meter en un escándalo del que él ni siquiera se ha enterado”, indicó.