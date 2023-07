Galilea Montijo da cátedra de estilo con look full denim en LCDLF México

La mezclilla se convertido en un básico para esta temporada, cada vez más celebridades se atreven a utilizar conjuntos completos de este material, que parece que llegó para quedarse desde el 2000. Tal es el caso de la conductora de La Casa de los Famosos México, Galilea Montijo, quien aprovecho la gala de este domingo 2 de julio para lucir un look full denim, desde la cabeza hasta los pies. Su outfit ha causado furor en redes sociales, donde decenas de internautas han criticado su estilo de vestir.

Para la cuarta gala de eliminación de La Casa de los Famosos México, la guapa conductora del reality show apareció luciendo un conjunto completo de mezclilla con destellos plateados. El look se conformó por un top, unos shorts y botas de mezclilla, las cuales estuvieron acompañadas de un enorme cinturón color plateado, el cual iba a juego con los detalles del top. De igual manera, las botas tenían, lo que parece ser, pequeños diamantes incrustados.

La presentadora generó debate con su look. Foto: @ChrisboyALV

Galilea Montijo sorprende en redes sociales

En cuanto a su maquillaje, Galilea Montijo lució un look estilizado en el que resaltó una enorme coleta y unos aretes en color plateado, los cuales iban acorde a los detalles del top, short y botas. La también conductora del matutino "Hoy" lució unos labios en tonalidad nude, para centrar toda la atención en su arriesgado conjunto full denim.

Pese a que los looks de mezclilla son una tendencia durante este 2023, decenas de internautas han criticado a la conductora por su arriesgado outfit, asegurando que no fue una buena elección de prendas: "Que horrible visten a Galilea Montijo"; "Galilea Montijo parece una integrante más de JNS"; y "Galilea se vistió como Alma Rey (personaje de la telenovela Rebelde)", fueron algunos de los comentarios que recibió el look de la presentadora.

Pese a que los looks de mezclilla son una tendencia durante este 2023, decenas de internautas han criticado a la conductora. Foto: @fraankdecena

Looks de mezclilla para esta temporada

Por su parte, otros usuarios de Twitter felicitaron a la presentadora por los looks que domingo a domingo utiliza durante las galas del reality: "Los outfits de Galilea me vuelven loca. Son hermosos"; "Me encanta como se ve Galilea"; "Que guapa se ve Galilea así vestida", fueron los comentarios positivos que recibió la conductora de Hoy en redes sociales.

Cabe mencionar que otras celebridades como Bella Hadid, Millie Bobby Brown y Khloé Kardashian, se han arriesgado utilizando conjuntos completamente de mezclilla, los cuales han causado controversia en sus redes sociales. Sin embargo, este verano los tops, vestidos, faldas, shorts y jeans de mezclilla, así como las chamarras y camisas de este material, se han convertido en una prenda básica para aquellas personas que les gusta seguir las tendencias y vestir a la moda.