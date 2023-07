Galilea Montijo, una de las conductoras más queridas por el público mexicano ha encantado con su belleza y estilo al conducir en el reality de La Casa de Los Famosos México y es que la tapatía además de mostrar simpatía ha impactado con los looks que ha usado en las galas de los miércoles y domingo.

A sus 50 años es una de las conductoras estelares junto a Diego Erice y Odalys Ramírez, y no ha perdido oportunidad de mostrar que además de su talento tiene un gusto muy particular por la moda y hasta ahora, en cada programa se luce con sus prendas, las cuales combina de manera única.

3 look con los que Galilea robó miradas en La Casa de Los Famosos

Sin duda alguna, una de las prendas favoritas de la también actriz son las que llevan brillos y es que este elemento hace que luzca mucho más con la luz de los reflectores. Es por eso que en aquella ocasión optó por usar un vestido plateado y negro asimétrico de la pierna derecha y con un toque 'cut out' que le resaltan la cintura, pero el vestuario relució de principio a fin cuando lo combinó con unas botas largas de charol. Al hablar de su cabello, quiso llevar una melena suelta y ondulada.

Las aberturas 'cut out' hacen que se acentúe su cintura Foto: Instagram @galileamontijo



Con esta prenda, Montijo volvió a hacer uso del 'cut out' en su vestido, el cual ha sido de los más espectaculares y elaborados, pues llevaba piedras color fucsia bordadas a lo largo y ancho, las cuales resaltaban con su piel al ir sobre transparencias. El mini vestido entallado tiene en la parte superior hombreras que le dan una increíble vista y favorecen a las mujeres altas. Este look lo combinó con unas zapatillas sutiles y sencillas color nude pero sin duda alguna lo que destacó fue su peinado alto, con el cual hizo que no se perdiera ningún elemento de la prenda.

El mini vestido estaba bordado con pedrería sobre transparencias Foto: Instagram @galileamontijo

Este trend no puede cerrarse sin dejar de mencionar este elegante e impactante vestido dorado en corte sirena que suele favorecer a las mujeres con una silueta delgada, con curvas o altas, aunque en realidad este tipo de diseño le va bien a todo tipo de cuerpo y así lo deja claro Galilea, pues su figura resaltó de principio a fin.

El vestido al tobillo, llevaba pliegues desde los brazos hasta la pantorrilla, lo que hace que no se transparente, mientras que la vista aquí se dio en el escote Queen Anne, por otro lado, su calzado fue del mismo color que la parte superior, mientras que el peinado lo llevó suelto y alaciado.

Galilea agradeció a su equipo por haber elaborado tan majestuoso vestido para ella | Foto: Instagram @galileamontijo

