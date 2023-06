El minivestido de pedrería con el que Galilea Montijo derrochó elegancia en LCDLF México

En medio de la controversia de “La Casa de los Famosos México” por los enfrentamientos entre sus participantes, Galilea Montijo se ha encargado de darle el toque de glamour con atuendos dignos de replicar en los que presume su arrolladora belleza. Esta vez la conductora optó por un ajustado minivestido con colorida pedrería que complementó con zapatos de plataforma, parte de una de la tendencias favoritas de la temporada.

Este jueves se realiza la gala de salvación en la que Jorge Losa tendrá que elegir entre Raquel Bigorra, Sergio Mayer, “Barby” Juárez o Paul Stanley para que conserve su lugar en la competencia. Ante la rivalidad que existe entre los cuartos “Infierno” y “Cielo” se espera que el actor salve a uno de los integrantes de su equipo, por lo que el ex Garibaldi resultaría afectado y podría estar en riesgo de abandonar el programa luego de sus explosivas declaraciones contra María Fernanda Quiroz.

Galilea Montijo conquista en LCDLFM con minivestido de pedrería. Foto: IG @galileamontijo

Mientras tanto, Galilea Montijo no deja de dar cátedra de estilo con cada uno de sus atuendos en el programa ya que, además, le permiten presumir su envidiable figura y bronceado perfecto sin importar si se trata de algo casual o elegante lleno de brillo que es parte de su sello al acaparar las miradas a su paso tomando lo mejor de las tendencias.

Para esta gala lució un elegante minivestido en color negro con delicados detalles de pedrería tanto en su pronunciado escote como en la parte baja de la falda. Se trata de piezas en colores rosa, naranja, amarillo y lila que van a juego con sus zapatos de plataforma. Además, el look se suma a la tendencia Barbie que llega con fuerza durante el verano y se distingue por usar prendas en tonos rosas.

Looks de Galilea Montijo en LCDLF México

Desde el primer momento Galilea Montijo se volvió el centro de los reflectores en “La Casa de los Famosos México” y no sólo por su talento ante las cámaras, también por su indudable gusto por la moda que la ha convertido en un referente de estilo con atuendos que pueden ir de lo divertido y casual a lo elegante lleno de glamour y brillo.

Vestido dorado de Galilea Montijo. Foto: IG @galileamontijo

Los detalles fruncidos en las prendas ganan terreno como uno de los favoritos gracias a los beneficios que tienen, pues ayudan a que los diseños se ajusten perfecto a la figura y en sus diferentes diseños resaltan las partes del cuerpo a las que se desea dar mayor protagonismo. Este es el caso del vestido dorado con mangas largas que llevó la presentadora que está cubierto en su totalidad por este elemento.

El brillo es algo que no puede faltar en la también conductora de “Netas Divinas” y aunque algunos aseguran que no puede cubrir en su totalidad un look, ella no teme experimentar con lo mejor de las tendencias y una vez más dio muestra de elegancia con un pantalón rosa repleto por delicados brillantes al igual que su crop top plateado con diseño en flor. Lo complementó con zapatillas abiertas de pedrería y aretes en los mismos tonos.