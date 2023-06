La Casa de los famosos Mexico: Así fue la fuerte pelea entre Sergio Mayer y Ferka antes de que fuera eliminada

Este fin de semana se vivió una de las eliminaciones más cardiacas a lo largo de la primera temporada de “La Casa de los Famosos México”, pues por primera vez fueron tres mujeres las que estuvieron en riesgo de salir, sin embargo, finalmente Ferka fue quien recibió la menor cantidad de votos del público para que permaneciera una semana más en la competencia.

Pero antes de que Galilea Montijo diera a conocer el nombre de la eliminada de esta semana, la conductora pidió que cada uno de los participantes de “La Casa de los Famosos México” eligiera a una de las nominadas que preferían que fuera la eliminada, y fue ahí en donde Sergio Mayer y Ferka protagonizan la penúltima pelea de la noche.

¿Por qué se pelearon Ferka y Sergio Mayer?

Luego de que cada uno de los habitantes de “La Casa de los Famosos México” se posicionó detrás de la nominada que preferían fuera la eliminada, llegó el turno de Sergio Mayer quien no tuvo pelos en la lengua y se le fue con todo a Ferka.

Y es que, para nadie es un secreto que ambos participantes tenían una mala relación dentro de “La Casa de los Famosos México, por lo que cada que podían se confrontaban y se decían lo mal que se caían, por lo que Sergio Mayer no perdió la oportunidad de hacerle saber a Ferka que no la consideraba un rival en la competencia, pue sno tenía una trayectoria tan importante como las de sus compañeras que también resultaron nominadas.

“Ferka me pongo aquí por que considero injusto que estés nominada, de verdad lo pienso, tú no deberías de estar nominada, de hecho tú ni siquiera deberías de estar en ‘La Casa de los Famosos’, no sé si te des cuenta que estas con dos grandes personalidades, con grandes carreras, grandes trayectorias que es Raquel y Bárbara…”, comenzó a decir Sergio Mayer

El ex integrante de Garibaldi siguió con sus fuertes declaraciones hacia Ferka, pues incluso aseguró que su historia de amor con Jorge Losa solo hizo dar vergüenza a la audiencia.

“...sin embargo, se te dio la oportunidad y has tenido tres semanas para ser convincente en tu historia de amor, que realmente no ha generado empatía sino vergüenza…”, siguió diciendo Sergio Mayer

Las cosas aún no terminan ahí, pues el también político no se quedó callado y aseguró que aunque Ferka lo consideraba un rival fuerte, para él, la actriz no significaba ningún tipo de competencia por eso es que deseaba que se convirtiera en la tercera eliminada del reality show.

“...lo que sí te voy a reconocer es que tienes sangre guerrera, eres competitiva y eres guerrera, pero para ser líder se necesita mucho más que querer resaltar en todo, un líder cuida y protege a su equipo, les da la oportunidad de que también resaltan y contrario a lo que tu me dijiste la semana pasada, yo no te considero un rival importante es por eso que quiero que ya te vayas de la casa”, finalizó Sergio Mayer

Pese a las fuertes declaraciones del actor que dio vida a “Luigi Lombardi” en la telenovela “La Fea Más Bella”, Ferka no se quedó callada y utilizó su derecho de réplica.

“Para ser un buen líder exactamente, tu tampoco lo eres porque lo único que haces es aplastar a tu gente para sobresalir porque no tienes las cualidades para serlo, así que gracias por tus palabras”, dijo Ferka a Mayer

Finalmente, Ferka Quiroz se convirtió en la tercera eliminada de “La Casa de los Famosos México”, y eso llenó de alegría a la mayoría de los participantes excepto a Jorge Losa quien lloró la ausencia de su amada amiga, pues nunca hicieron formal el noviazgo entre los dos.