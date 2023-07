Steven Soderbergh regresa a sus orígenes con la miniserie de HBO Max "Círculo Cerrado"

Steven Soderbergh regresa a sus orígenes con la miniserie Círculo Cerrado (Full Circle), ya que en esta producción, no solo dirige a los actores, sino que también maneja la cámara y edita el material.

El también director de proyectos como Erin Brockovich: Una mujer audaz, destacó que la manera en la que trabajó en esta producción de HBO Max, se asemeja a lo que realizó en los distintos cortometrajes que dirigió al inicio de su carrera.

“Me parece orgánico, es como empecé cuando hacía cortometrajes. En muchos sentidos, los primeros diez o 12 años de mi carrera fueron un proceso de intentar volver a eso, para que toda la experiencia se pareciera más a cuando hacía películas sólo con mis amigos. El montaje es la parte del proceso que más me gusta. No soy Roger Deakins ni mucho menos, pero me resultaría muy difícil introducir a alguien en este proceso ahora que llevo tanto tiempo rodando y montando yo mismo.

“Son dos conversaciones potencialmente largas con un director de fotografía y un montador que yo no tengo por qué tener. Por eso muchas veces la gente sólo sabe o entiende lo que quiero hacer siguiéndome literalmente por el foro. Saben que si me detengo en un lugar determinado durante cierto tiempo, la cámara probablemente acabará allí, no porque yo haya dicho nada, sino simplemente leyendo mi lenguaje corporal”, dijo.

Círculo Cerrado, que llega a su final este 27 de julio, cuenta la historia sobre una investigación a un secuestro fallido, con la cual se descubren secretos guardados desde hace mucho tiempo que conectan múltiples personajes y culturas en la ciudad de Nueva York actual.

Elenco de lujo para la miniserie de HBO Max. Foto: Cortesía HBO Max

Ésta es la tercera colaboración que Soderbergh realiza con Solomon y Casey Silver (productor ejecutivo), después de No Sudden Move (2021) y Mosaic (2017). Para el director, trabajar con las mismas personas, hace más eficiente el proceso, ya que todos saben la dirección y el rumbo que debe tomar cada proyecto.

“Es eficiente en el sentido de que todo el mundo tiene toda la información todo el tiempo. Así enfocamos las cosas para asegurarnos de que todos remamos en la misma dirección. Además, todos somos adultos, así que podemos decirnos cosas sin rodeos para obtener el mejor resultado lo antes posible. El estudio me envía notas a mí, pero Casey y Ed también las ven y yo las respondo personalmente. Mis respuestas en rojo se han hecho famosas.

“Cualquiera que trabaje conmigo y me envíe notas recibe respuestas personales detalladas en rojo para que se sienta escuchado. En los casos en los que recibo una nota realmente útil, lo más satisfactorio para ellos es ver la palabra "hecho" debajo. El estudio se adaptó perfectamente a nuestro ritmo”, declaró.

La miniserie cuenta con las actuaciones de Zazie Beetz, Claire Danes, Jim Gaffigan, Jharrel Jerome, Timothy Olyphant, CCH Pounder, Phaldut Sharma, Adia, Sheyi Cole, Gerald Jones, Suzanne Savoy, Ethan Stoddard, Lucian Zanes y Dennis Quaid.

