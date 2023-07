Florinda Meza revela sí es millonaria: "No fuimos los mejores pagados en Televisa, vivo de mis rentas"

La señora Florinda Meza, actriz de TV, productora de teatro y esposa de Roberto Gómez Bolaños "Chespirito", arribó a la Ciudad de México para cumplir algunos compromisos profesionales y ahí, con toda amabilidad, expresó a los medios de comunicación que la abordaron los pormenores de un proyecto que no se logró favorablemente para ella.

Sumado a esto, la primera actriz fue cuestionada sobre su forma de vivir actualmente y si el estilo de vida que lleva se respalda con alguna buena cantidad de dinero, inversiones o propiedades que tenga, algo que ella recibió con diversión y a lo cual, sincera y directa, respondió zanjando tajantemente lo que se rumora sobre si es una mujer millonaria o no por su trabajo en "Chespirito", o luego de haber heredado de su esposo Roberto Gómez Bolaños.

Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños en su casa de Cancún. Foto: Especial

Como la productora de teatro que ha sido durante más de 40 años, Florinda Meza reveló que un proyecto importante para ella no se logró como lo esperaba. Este, según confesó, era para montar una obra de teatro en Broadway, suceso que comenzó a trabajar antes de la pandemia y justo el brote fue lo que impidió que se llevara a buen puerto.

Al mencionar que necesita dólares y la gente cree que ella tiene mucho dinero cual si fuera millonaria, surgió la duda sobre qué propiedades tiene realmente o si sus ahorros son extensos. Ella, con soltura, reveló qué sí y qué no tiene, dejando de paso un recuerdo a los ejecutivos de Televisa que les pagaban por hacer los exitosos programas de comedia.

Luego de esto, dejó claro que no venderá propiedades o algo así para recuperar la inversión que perdió.

"No, no (he pensado en vender una propiedad) si yo vivo de lo que me dan las rentas, vivo en La Isla, en Cancún. Pero yo soy de otro tiempo, de la cultura del ahorro y la administración", precisó.