Sinead O'Connor: ¿Quién fue la cantante irlandesa de 56 años que murió hoy 26 de julio?

Este miércoles 26 de julio, se confirmó la muerte de la cantautora de origen irlandés Sinead O'Connor a los 56 años de edad, su muerte llega tan solo un año y medio después que su hijo de 17 años de edad se quitó la vida.

Hasta la redacción de esta nota no se han revelado las causas exactas de la muerte de Sinead O'Connor, sin embargo, en varios medios internacionales reportan que la cantante en 2003 fue diagnosticada con trastorno bipolar, mismo que se agravó tras el suicido de su hijo.

¿Quién fue Sinead O'Connor?

Su nombre real fue Sinéad Marie Bernadette O'Connor, y nació un 8 de diciembre de 1966, su niñez fue dura pues no tenía una buena relación con su madre por lo que siendo tan solo una adolescente la dejó y se fue a vivir con su padre y la esposa de éste.

Desde pequeña la música la llamó pero no fue sino en el año de 1984 que formó un grupo llamado Ton Ton Macoute, denominado así por las milicias gubernamentales haitianas, un año más tarde su madre falleció, hecho que la marcó mucho pese a la mala relación que tenían.

Tiempo después dejó la banda Ton Ton Macoute para enfocarse en su carrera en solitario, fue en 1987 cuando salió a la luz su álbum debut titulado The Lion and the Cobra, aunque no tuvo el éxito comercial que ella esperaba, Sinead O'Connor quedó sorprendida pues llegó a ser disco de oro y Sinéad obtuvo una nominación al Grammy por Mejor Interpretación Vocal Rock Femenino.

Pese al gran éxito, su fama internacional vendría en 1989 cuando lanzó el éxito Nothing Compares 2 U, el tema en Irlanda estuvo durante 11 semanas en primer lugar.

El álbum I Do Not Want What I Haven't Got vendió millones de copias en todo el mundo y recibió varios discos de platino, con dicho trabajo Sinéad obtuvo cuatro nominaciones al Grammy.

Las polémicas de Sinead O'Connor

Los éxitos siguieron para Sinead O'Connory con ellos llegaron las polémicas, pues fue en el año de 1992, en medio de su éxito mundial cuando la cantante irlandesa dejó perplejo a todo un país, nos referimos a Estados Unidos, cuando, en medio de una presentación rompió una fotografía del Papa Juan Pablo II, quien era la máxima autoridad eclesiástica en aquella época.

En su presentación, Sinead O'Connory interpretó completamente a capella el tema “War” de Bob Marley, sin embargo, cambió su letra para hablar del abuso infantil, lo que hizo que su acto fuera uno de los más polémicos de la historia, cabe señalar que mientras interpretaba el tema antes mencionado fue cuando rompió la foto del Papa Juan Pablo II y dijo: “lucha contra el verdadero eneemigo”.

Este acto le trajo muchos comentarios negativos en su contra, incluso reveló que recibió amenazas y varios de sus conciertos fueron cancelados y en Estados Unidos nunca pudo levantar su carrera.