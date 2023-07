Mick Jagger cumple 80 años: estos son cinco de los más grandes mitos sobre él

Michael Philip Jagger nació un día como hoy, pero de 1943, en Kent, Inglaterra. Hijo de un profesor de educación física que fue el responsable de introducir el basquetbol en las islas británicas, coincidió en la primaria con otro niño llamado Keith Richards.

Años después, ambos formarían una de las mancuernas más importantes de la historia de la música y liderarán a la longeva banda The Rolling Stones que, desde 1962, no ha dejado de llevar rock a todo el mundo.

Por su propia personalidad y por lo dilatada de su carrera, la vida de Mick Jagger ha estado rodeada de escándalos y rumores, en los cuales es relativamente difícil separar lo que es verdadero de la ficción. Para celebrar su cumpleaños 80, aquí hay cinco de los más importantes.

El venerado cantante británico llega a las 80 primaveras. Foto: Twitter / Mick Jagger

Ha tenido relaciones con 4 mil personas

Es de sobra conocida la fama de galán que tiene Mick Jagger. Ya desde sus años mozos, el vocalista de los Stones ha protagonizado numerosos romances con figuras que incluyen a Carla Bruni, Farah Fawcett o la princesa Margarita de Inglaterra.

No obstante, Jagger no lleva una cuenta exacta de las relaciones que ha tenido. El número preciso y este rumor que envuelve al octogenario músico se debe a su biógrafo Christopher Anderson, quien estimó esa cifra al vuelo.

“Mick Jagger ha dormido con 4 mil mujeres a lo largo de su vida y, en retrospectiva, pienso que podría quedarme corto con el cálculo”, reveló el escritor en el libro “Mick: The Wild Life and Mad Genius of Jagger”.

Un biógrafo estimó en 4 mil las mujeres con las que ha dormido el músico. Foto: Twitter / Mick Jagger

Tuvo una relación con David Bowie

Mucho se habló de la cercanía que tuvo Jagger con el también cantante británico, sobre todo durante la década de los 70, la cual iba más allá de la simple colaboración artística o de la admiración mutua que sentían el uno por el otro.

La duda fue despejada en los 90 por Angela Bowie, esposa de David Bowie, quien en el talk show de Joan Rivers reveló que, a lo largo de los años, sorprendió muchas veces a su marido y a Jagger acostados juntos.

“Ciertamente nunca los encontré en el acto. Todo lo que encontré fue a dos personas durmiendo en mi cama. Y parecía que estaban desnudos, y sucede que eran Mick Jagger y David Bowie y no me pareció la gran cosa”, reveló en una entrevista posterior.

Lo tomó con tanta naturalidad que, según su relato, les preguntó si querían un poco de café y en pocos minutos se los llevó a la cama.

Formó una super banda con The Beatles y Bob Dylan

En los chismes alrededor de Mick Jagger hay un gran capítulo sobre aquellos en los que el cantante, en realidad, no tuvo nada qué ver. Uno de ellos se suscitó a finales de la década de los 60, cuando un periodista inventó una historia en torno a él y una banda que nunca existió.

En 1969, al articulista de Rolling Stone Greil Marcus le pareció gracioso crear una reseña para un álbum inexistente del grupo Masked Marauders, el cual estaría formado por Jagger, Bob Dylan, John Lennon, Paul McCartney y George Harrison. Fue tal la expectativa que levantó que tuvo que hacerlo realidad.

Sin embargo, no fueron las estrellas convocadas en su nota las que participaron, sino una banda formada por talentosos músicos de la academia Berkeley. El disco fue tan bueno que la disquera Warner Music decidió publicarlo.

La relación entre The Beatles y The Rolling Stones siempre fue cordial. Foto: Wikimedia Commons

Plantó a Angelina Jolie

Mick Jagger es quizá una de las muy pocas personas que se pudo dar el lujo de dejar plantada a Angelina Jolie, quien es considerada una de las mujeres más bellas del espectáculo, con la que coincidió en la grabación del videoclip para la canción “Anybody seen my baby?”.

De acuerdo con su biógrafo Christopher Anderson, Jagger invitó a salir a Angelina Jolie y, luego de algunas semanas, la actriz de entonces 23 años de edad aceptó el ofrecimiento, que incluyó la asistencia a una fiesta… donde desapareció tras Farrah Fawcett.

“Fue muy rápido, pero lo que lo hace fascinante es que sucedió cuando Angelina Jolie y Mick estaban en una fiesta, y de pronto él desapareció con Farrah, con quien tuvo una aventura de una noche”, escribe Anderson.

Casi muere en el escenario

Sucedió durante un concierto que los Stones ofrecieron en 1969, como parte del festival Altamont Speedway, que se celebró al norte de California y en el que las cosas se salieron de control.

Se dice que, justo cuando los Stones iban bajando de su helicóptero rumbo al escenario, un joven logró golpear a Jagger en la cara. Herido y todo, el vocalista decidió seguir con el espectáculo, por temor a que las cosas se pusieran peor por cancelarlo.

Reportes de la época señalan al joven Meredith Hunter como uno de los responsables de la agresión. Sin embargo, Hunter murió acuchillado por el propio staff de seguridad del concierto, del que formaban parte integrantes del club de motociclistas Hell’s Angels.