Los fanáticos están preocupados por Jackson Wang después de que fuera atacado por un supuesto fan que evadió la seguridad y llegó hasta él. Varios admiradores que se encontraban en el momento del incidente lograron captar a la mujer que intentó acercarse al cantante, de 29 años, por lo que en redes sociales hay varios videos en los que se observa el segundo en el que la persona logra estar junto al integrante de GOT7, quien también se sorprendió de su audacia.

Después de terminar parte de su gira MAGIC MAN World Tour en México, el idol sigue con sus actividades en solitario. El fin de semana fue invitado al evento OnePlus Magic Power, el cual se llevó a cabo en la ciudad de Bangkok, en Tailandia, en donde los fanáticos le dieron un gran recibimiento a las afueras de su hotel, por lo que el cantante de "Blow" decidió salir para agradecer las muestras de cariño, no obstante, todo se salió de control cuando una joven evadió la seguridad.

Jackson Wang es atacado por presunta fan en Tailandia TikTok @ahgacarat1004

Así fue el ataque a Jackson Wang

El artista e integrante de la banda de k-pop salió a saludar a sus fanáticos. Antes de que se subiera a su camioneta, se paró en la entrada del puerta de automóvil para alcanzar a ver más de sus admiradores, sin embargo, fue en ese momento que una mujer vestida con una gabardina y con un gorro en color caqui, logró burlar la seguridad del sitio y se acercó hasta donde se encontraba Jackson Wang, por lo que lo abrazó e intentó jalarlo.

En un principio el intérprete no entendía qué estaba pasando, pues sólo se quedó mirando a la joven. Al observar la acción el cuerpo de seguridad se acercó para retirar a la chica, mientras se veía que la presunta fan le estaba gritando por no contestar su abrazo. En tanto, Jackson solo quedó impactado y hasta llegó a observar su abdomen, para confirmar que la atacante no le había hecho algún daño físico.

Jackson Wang se quedó desconcertado TikTok @ahgacarat1004

A pesar de que esta situación sucedió el pasado 22 de julio, muchos fanáticos e integrantes de AhGaSe, nombre que recibe el fandom de GOT7, se encuentran indignados y piden mayor seguridad para el artista, quien se ha caracterizado por ser muy afectuoso son sus admiradores, ya que constantemente sale de su hotel para saludarlos. Además, aún le faltan más actividades y necesita que garanticen su bienestar.