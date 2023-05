Jackson Wang enciende la Arena CDMX y hace historia al cerrar su MAGIC MAN World Tour

Una explosión de energía y euforia fue lo que se vivió en el concierto de Jackson Wang, quien por primera vez se presentó en la Arena Ciudad de México gracias a su MAGIC MAN World Tour. El cantante encendió a los miles de fanáticos que disfrutaron cada momento de esta presentación, la cual se volvió histórica para la carrera del artista, que ha comenzado su propio camino como solista.

Así fue el concierto de Jackson Wang en la Arena CDMX

Alrededor de las 9:30 de la noche, las luces se apagaron y en el escenario comenzaron a salir los bailarines, quienes empezaron a hacer el performance, mientras que desde un elevador iluminado con luces blancas comenzó a descender el cantante originario de Hong Kong para abrir con "100 ways", una de sus canciones más exitosas, la cual fue seguida del los temas "Go Ghost" y "Blackout", que hicieron vibrar el auditorio.

Los fanáticos no pararon de corear sencillos como "I don´t have it", "Just Like Magic", "BULLET TO THE HEART" y "Drive You Home", con los cuales el artista realizó un recorrido por parte de su carrera musical como solista, pues los temas son parte de sus álbums "Mirrors", "LOST & FOUND" y "Magic Man". Poco a poco la energía del concierto fue de menos a más, para irse convirtiendo en una fiesta que terminó a altas horas de la noche.

Debido a que el entusiasmo del público iba subiendo, hubo algunos inconvenientes, pues la presentación se tuvo que parar por unos minutos y un par de veces a causa de que en las zonas de cancha se estaban aglomerando las personas y el artista, de 29 años, quería evitar un accidente, pues reiteró una y otra vez que lo "primero era la seguridad". Fue el mismo rapero quien salió a pedirle a sus fanáticos que trataran de hacerse hacia atrás para que nadie estuviera en peligro.

Después de la última pausa para garantizar la seguridad, siguió el show para darle paso a uno de los momentos más esperados por los fanáticos que es cuando Jackson baja del escenario y busca a un par de jóvenes para subirlas con él, con el objetivo de cantarles e interactuar con ellas. La primera chica pudo escuchó muy de cerca y abrazada el sencillo "I Love You 3000", mientras que la segunda pudo disfrutar del baile personalizado en "The Moment".

Al final temas como "Cruel" y "Pretty Please" fueron muy coreadas, pero la que hizo retumbar la Arena CDMX fue "Blow", la cual cantaron al unísono los miles de personas que asistieron al primer concierto en solitario del artista. Para concluir con su presentación, Jackson Wang terminó con una mezcla de sus mejores éxitos convirtiendo de este show una fiesta que obligó a todos a seguir el ritmo.

Fue así como Jackson hizo historia en la noche de este 25 de mayo, pues se convirtió en el primer artista chino en presentarse ante más de 22 mil personas en este recinto de México, que fue uno de los más grandes de su gira por Latinoamérica. Es la tercera vez que el intérprete de "LMLY" visita el país, pues ya había ofrecido dos conciertos junto a su grupo de k-pop GOT7, en 2018 y 2019, no obstante, por fin llegó como solista con su tour mundial.

