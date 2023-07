Sofía Rivera Torres le hace frente a la demanda de Issabela Camil

Sofía Rivera Torres por fin rompió el silencio después de que Issabela Camil anunciara que la demandará por dañar la imagen de su esposo Sergio Mayer durante su participación en La Casa de los Famosos México (LCDLFMx). La conductora hizo un live en su cuenta de Instagram en el que trató los temas que la mantienen en el ojo del huracán tras su salida del reality show y sus comentarios hacia el integrante de Garibaldi, a quien acusó de usar bots.

La semana pasada, la esposa del actor y cantante tuvo un encuentro con la prensa en el que indicó que estaba en desacuerdo con la imagen que se le estaban dando a Mayer en el programa, por lo que se estaba asesorando legalmente. Sin embargo, indicó que primero procedería contra la ex participante de LCDLFMx que dejó entre ver que hay fraude, ya que mencionó que el intérprete de "La Ventanita" estaba usando sus "millones" de pesos para comprar votos a su favor y mantenerse en la competencia.

La actriz explicó su ausencia como panelista de La Casa de los Famosos México IG @sofiariveratorres

Sofía Rivera Torres contesta a Issabela Camil ante la demanda

Recientemente, Rivera Torres hizo un en vivo en su cuenta de la plataforma de Meta en donde tiene 990 mil seguidores para contestar a toda la polémica que la rodea tras su abrupta salida del reality, pues aunque seguía como panelista en las galas, después de que hizo algunos comentarios contra la producción dejó de aparecer en la pantalla, por lo que comenzó a correr el rumor de que la esposa de Eduardo Videgaray había sido vetada.

La joven presentadora de televisión aprovechó para aclarar la situación con la familia Mayer-Camil, pues destacó que hasta el momento no ha recibido ninguna demanda por parte de las celebridades y dudó que vayan a hacerlo, ya que manifestó que tienen "otras preocupaciones". Asimismo, Sofía destacó que siente admiración por la actriz y también por el que fue su "enemigo" en la competencia, a pesar de que tuvieron diferencias durante su estancia en la casa.

Sofía Rivera Torres niega que sea demandada por Issabela Camil IG @sofiariveratorres

“Issabela me parece muy fina, muy elegante, muy culta. Igual que Sergio, que en realidad, lo admiro y lo respeto, me parece un ching*n. Tampoco creo que me vaya a demandar. Creo que tienen otras preocupaciones. Cosas más importantes que hacer. (…)", aseguró Sofía Rivera Torres, quien también desmintió que la hayan corrido del programa "Mira, ni me demandaron, ni me vetaron", sentenció la celebridad.

Hasta el momento, Issabela Camil no ha aclarado si realmente procederá contra Sofía Rivera Torres por difamación, ya que asegura esto afecta la imagen de su esposo, quien además de trabajar en la farándula, también tiene una carrera como político. “No platicaré mucho porque es un tema legal, pero me toca a mí como esposa de Sergio tocar estos temas que salen de un juego... Una de las personas que salió, y no voy a decir su nombre porque no quiero ni darle un poquito de importancia”, dijo en aquel entonces la artista de 54 años.

Issabela Camil quiere defender a su esposo de las acusaciones en su contra IG @sergiomayerb

SIGUE LEYENDO:

¿Wendy está cansada de Sergio Mayer?, así fue el momento en el que reveló sus deseos para que salga de LCDLF