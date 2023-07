A pesar de que Sofía Rivera Torres se convirtió en la segunda eliminada de La Casa de los Famosos México,aún sigue dando de qué hablar, y es que con sus declaraciones al estar en el panel del reality show se ha colocado en la polémica. Recientemente denunció que hay fraude en las votaciones, pues argumentó que no cree que la gente verdaderamente esté apoyando a Sergio Mayer y al llamado "Team Infierno".

En uno de los programas transmitidos en Canal 5, Diego de Erice dio a conocer que la que había tomado la batuta como la líder del equipo Cielo había sido Bárbara Torres, quien se está organizando con sus compañeros para poder contrarrestar la estrategia del cuarto del Infierno, quienes siguen completos. Al hacer el comentario, Sofía Rivera Torres intervino y aseguró que a pesar que le parecía admirable lo que estaba haciendo la comediante, aseveró que no tiene sentido debido a que no tienen ninguna oportunidad.

Sofía Rivera Torres asegura que hay fraude en las votaciones

La celebridad destacó que no cree que el público haya salvado tantas veces a Sergio Mayer, pues indicó que cree que ha hecho estrategias fraudulentas afuera de la casa para conseguir votos y mantenerse dentro de la casa. “Me parece muy injusto pensar y pensar que nada más es porque Sergio es una gran estratega que todo está funcionando”, dijo la esposa de Eduardo Videgaray, quien especuló que el exintegrante de "Solo para mujeres" habría usado bots.

Sofía Rivera Torres recibe ataques en su cuenta IG @sofiariveratorres

“Aquí afuera tenemos información que allá dentro no se sabe y la realidad es que Sergio es tramposo, es fraudulento. Estamos viendo ya que están compitiendo contra granjas y granjas de bots contratados y así pues llevas una navaja a la guerra y son cosas que aquí ya nos estamos enterando, ya se han expuesto”, manifestó Rivera Torres, que fue apoyada por su compañera María Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferka, que también fue una de las rivales del cantante.

Después de hacer estas declaraciones, el público que está apoyando al "Team Infierno" se lanzó contra Sofía Rivera Torres. Algunos usuarios de redes sociales fueron a sus cuentas oficiales como la de Instagram para dejarle comentarios en los que afirman que no son bots, que son personas que están apoyando al equipo al que pertenece Wendy Guevara, quien se ha convertido en la favorita del programa.

"No estas soportando verdad? atte. un bot", "Opino que todos los que somos bots le reportemos su cuenta", "Sofia. No te equivoques. No somos bots. Somos miles de personas que amamos a Sergio y votamos por el", y "Como puedes OFENDER a todo MÉXICO con tus estúpidos comentarios? Ustedes están a fuera por "mártires"", son algunos de los comentarios negativos que ha recibido la conductora y actriz, quien hasta el momento no ha contestado a las agresiones.