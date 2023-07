¿Wendy está cansada de Sergio Mayer?, así fue el momento en el que reveló sus deseos para que salga de LCDLF

Un nuevo domingo de eliminación llegó para "La Casa de los Famosos México", pero no de una cualquiera, sino de la más esperada por los espectadores, ya que por primera vez saldrá eliminado un integrante del "Team Infierno", que en redes sociales se ha consolidado como el favorito de todos. Pues luego de perder el reto de la semana y de una modificada nominación cada uno de los participantes tomó su mejor elección dejando así a Nicola Porcella, Poncho de Nigris y Sergio Mayer como los nominados.

Mientras el público ocupa las horas previas a la gala de eliminación para votar por su famoso favorito y que de esta manera no salga del reality, al interior de la casa más famosa de México ya se ven ciertos favoritismos, pues cada participante comienza a soltar comentarios con los que revelan quiénes son sus favoritos para salir. Prueba de ello es que hace unos días Emilio Osorio consoló a Nicola al afirmar que el que saldría este domingo es Poncho de Nigris y ahora Wendy Guevara se lanzó contra Sergio Mayer.

Ellos son los nominados de esta semana, aunque Barby fue salvada por Jorge Losa. (Foto: Especial)

"Nos conviene que te vayas", el fuerte reclamo de Wendy a Sergio que incomodó a todos

Los fanáticos de "La Casa de los Famosos México" estallaron en redes sociales y las opiniones se ven claramente divididas entre quienes apoyan a la influencer, como quienes respaldan al cantante; aunque ambos se han mostrado muy cercanos y forjado una amistad dentro del programa, lo cierto es que Wendy dejó salir un comentario contra su también compañero de cuarto y con el que incomodó a toda la casa, aunque los hizo reír.

El fatídico momento se dio mientras los famosos se encontraban en el comedor preparando sus propios platillos, en esta ocasión a base de papas picadas; sin embargo, en un momento Poncho de Nigris se acercó a Wendy para preguntarle si ya se podían llevar la tabla y el cuchillo que estaba usando. Ante ello le gritó: "¡Ay, como ching*s!, me falta una papa", aunque él siguió con su tarea de cocinar.

Luego del comentario, Sergio Mayer aprovechó para reclamar que algunos de los integrantes de "La Casa de los Famosos México" comen mucho y es por ello que no dudó en cuestionar qué les convendría más a los participantes, si sacar a Nicola Porcella o a Apio Quijano, por aparentemente ser los de mejor diente. Sin embargo, el esposo de Issabela Camil no esperó una dura respuesta de la influencer, quien rápidamente le dijo "tú", en respuesta a quién debería de salir este domingo.

Aunque en redes el comentario de Wendy dividió opiniones, lo cierto es que para los participantes fue una simple broma que desató las risas y un silencio posterior entre los participantes que se encontraban en la cocina; incluso el propio Sergio Mayer empezó a cantar "qué ricas son las papas", mientras los demás seguían divertidos por el momento incómodo. Por supuesto, la "perdida" también aprovechó para reiterarle su apoyo al Tata.

"Pues el que el público quiera. Tú no, tú te vas a quedar hijo; no te sientas mal", concluyó Wendy con el tema.

En redes sociales el comentario de la influencer no resultó tan divertido para algunos de los fans de Sergio Mayer, quien lleva todo el fin de semana en tendencias por quienes lo quieren fuera del reality. "Así es como se le contesta a las personas que quieren ching*r, no haciéndose la víctima ni exponiendo tus temas emocionales", "tiene razón la reina, es lo que más conviene", "me la juzgan por todo, siempre contigo mi Wendy", "Ojito que esta semana Wendy ya pidió votos para Nicola, luego para el Apio pero no para Sergio" y "nadie en esa casa se ofende por nada, todos aguantan carrilla" son algunos de los comentarios que se leen en Twitter.