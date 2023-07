Mariana Rodríguez, la primera dama de Nuevo León recibe comentarios sobre su físico después de ser mamá

Mariana Rodríguez se convirtió en mamá de una pequeña niña llamada Mariel, y junto a su esposo el gobernador de Nuevo León, Samuel García, compartieron a los medios y a sus seguidores que tendrían un bebé, y desde entonces actualizan sus redes sociales con fotos de Mariel, y de cómo es su vida en esta nueva etapa como padres.

Mariana se desempeña como primera dama, pero también sigue activa como influencer, ante esto es común que comparta sus rutinas del día a día, sobre todo fotos de ella, y debido a esto le han llegado algunos comentarios sobre su físico.

Mariana y Samuel con su hija recién nacida. Foto: marianardzcantu

A través de las historias de Instagram subió un vídeo donde comenta que a diario recibe comentarios de personas preguntando si está embarazada de nuevo por su pancita que suele sobresalir en ocasiones.

Para todas, las que a diario me dicen que si estoy embarazada, no estoy… Aquí tengo una pancilla que durante el día se va inflamando, y a lo mejor sí parece, pero no estoy.