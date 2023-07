Julian Casablancas le advirtió a Rosalía antes que nadie: "No te cases con él"

Tras más de tres años en los que derrocharon ternura, Rosalía y Rauw Alejandro habrían terminado su relación y ante la ausencia de ambos en medio de los rumores se desataron un sinfín de especulaciones sobre el motivo de la ruptura. Entre éstos uno que menciona a Julian Casablancas, quien en más de una ocasión ha externado su admiración y sentimientos por la cantante, incluso, en pleno concierto le pidió que no se casara con el puertorriqueño.

Una fuente cercana a la pareja reveló a la revista People que los cantantes pusieron fin a su noviazgo, esto tan sólo unos meses después de haberse comprometido y anunciarlo a través de su canción “Beso” en la que muestra algunos de los románticos momentos que pasaron juntos. Debido a que hasta el momento ninguno de los dos ha dado una declaración al respecto, el rumor se hace cada vez más fuerte generando gran alboroto entre sus fans.

Rosalía y Rauw Alejandro habrían terminado su relación luego de tres años. Foto: IG @rosalia.vt

En medio de la polémica fans han mencionado al vocalista de The Strokes, pues indicaron que sería el “más feliz” por la noticia debido a lo que siente por Rosalía. Y es que fue durante el festival Primavera Sound de Barcelona en junio pasado que en plena presentación le dedicó una canción en la que le pide no casarse con Rauw Alejandro y le expresa sus sentimientos.

“Dulce y perfecta Rosalía. Escuché que se va a casar. ¡Felicitaciones! Sólo estoy bromeando, es que me gusta crear rumores. Soy muy chismoso. Rosalía, sabes que quiero conocerte”, dice el cantante sobre el escenario. Aunque esta no fue la única vez que Casablancas le hizo saber a la cantante su interés, pues en Instagram la calificó como una “reina” y se dijo su fan: “La seguridad se formó como los Stormtroopers por ella. Y honestamente, después de ver su show, con bastante razón (…) Es el mejor show que he visto. Ella es la mejor artista de nuestros tiempos”.

¿Infidelidad de Rauw Alejandro?

La intérprete de "Bizcochito" se mantiene alejada de los reflectores en medio de rumores de una ruptura y el escándalo que esto ha generado en redes sociales, como el hilo de Twitter de la usuaria Juliana García quien afirma que todo habría sucedido por una infidelidad del cantante puertorriqueño con una modelo originaria de Medellín.

"Lo que pasó con ella pudo pasar con muchas más. En fin, son onvrez. Rosalía se merece a alguien mejor", se lee en uno de los mensajes de Twitter que fueron eliminados y más tarde rescatados por otros internautas. En éstos la usuaria señala que usaría nombres ficticios para evitar problemas, pero que la modelo estaría en backstage y tras conocer al cantante pasaron una noche juntos.

Aunque no mencionó de quién se trataba, de inmediato señalaron a la modelo Valeria Duque como la tercera en discordia en la relación de la estrella del género urbano con Rosalía. Algo que tampoco ha sido confirmado por ninguno de ellos, pero le ha ganado fuertes críticas a Rauw Alejandro y el total apoyo de sus fans a la también compositora española.

