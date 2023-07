Contén la respiración antes de ver cómo luce Maribel Guardia sin maquillaje a los 64 años

Maribel Guardia se convirtió en tendencia en plataformas digitales durante las últimas horas debido a que realizó una publicación en Instagram con la que desató una gran polémica entre sus fans y sus detractores pues resulta que la querida y reconocida actriz de 64 años de edad mostró una fotografía en la que aparece sin maquillaje, por lo que se generó un intenso debate en torno a su aspecto físico.

Como se mencionó antes, fue a través de su perfil oficial de Instagram donde Maribel Guardia realizó la publicación en cuestión, la cual, consistió en un par de fotografías en las que posó desde un balcón de cristal ubicado en una terraza de su lujosa mansión y en dichas postales la actriz nacida en Costa Rica lució un ceñido vestido en color rosa que destacó todas y cada una de las curvas de su estilizada figura, sin embargo, lo que llamó la atención fue que para esta sesión de fotos, la protagonista de “Pedro Navaja” no estaba usando mucho maquillaje ni recurrió a los filtros, por lo que mostró su aspecto natural.

Maribel Guardia no utilizó maquillaje ni filtros para esta postal. Foto: IG: maribelguardia

Como era de esperarse, los detractores de Maribel Guardia no tardaron en aparecer y emitieron fuertes comentarios donde criticaron el aspecto de la también conductora, quien con orgullo presumió las pocas arrugas que amenazan su bello rostro: “La cara no miente”, “Ya se ve mejor a pese de…”, “Sin filtros ya no se ve tan bien” y “Como ayudan los filtros” fueron algunos de los comentarios negativos que recibió la titular de “Esto ya es personal”.

Cabe señalar que, ante la rudeza de estos comentarios los seguidores de la actriz salieron en defensa y se lanzaron contra las personas que la atacaron, además, se encargaron de llenar la caja de comentarios con cientos de halagos para Maribel Guardia por su arrolladora belleza, además, también aprovecharon para reconocerla por su fortaleza ante la situación adversa que se encuentra atravesando desde el fallecimiento de su hijo Julián Figueroa.

Maribel Guardia recibió halagos de sus fans Foto: IG: maribelguardia

Hasta el corte de esta redacción, esta publicación de Maribel Guardia ya acumula cerca de 60 mil likes, además, la costarricense dejó en claro que no le importa lo que piensen sobre su apariencia pues no se tomó el tiempo de responder a quienes la criticaron.

Maribel Guardia se toma un respiro, quiere tiempo para sí misma

Luego de terminar las grabaciones de “Esto ya es personal” Maribel Guardia dio a conocer ante distintos medios de comunicación que por ahora no tiene pensado sumarse a nuevos proyectos en televisión pues pretende tener más tiempo para sí misma, el cual aprovechará para recuperarse por completo de una operación a la que se sometió a principios de año, además, comentó que también quiere sanar algunas heridas que todavía siguen abiertas por la muerte de su hijo, Julián Figueroa, sin embargo, se mostró optimista pues señaló que también le dedicará más tiempo a su nieto y que retomará el ejercicio.

Maribel Guardia se alejará por un tiempo de la televisión. Foto: IG: maribelguardia

“Quiero descansar un poco, yo creo que necesito un tiempo; digo, voy a seguir en el teatro, pero tener un poquito de tiempo para mí, que ya dejé de hacer ejercicio, en enero me operé la matriz, ya saben todo lo que me ha pasado, pero la vida es así”, fueron las palabras de Maribel Guardia.