"Traición": Wendy Guevara se posiciona en contra de Nicola Porcella en La Casa de los Famosos México

Esta noche se llevó a cabo la gala de eliminación de esta semana, suceso que ha causado revuelo en redes sociales, ya que esta será la primera vez que un integrante del Team Infierno abandone el reality show, donde este domingo cambiaron las reglas durante el posicionamiento, ya que, para empezar, Galilea Montijo le aclaró a los concursantes de "La Casa de los Famosos México" que no podrían utilizar la palabra "estrategia" durante su speach de la dinámica que puede tener un efecto indirecto en la votación del público.

Y aunque en general fue una velada llena de emociones por parte de los integrantes del Cuarto del Infierno, el posicionamiento que más impacto causó entre los televidentes fue el de Wendy Guevara, quien sorpresivamente decidió darle "su voto" a Nicola Porcella, algo que podría afectar su estancia en LCDLFMX.

El primero en posicionarse fue Emilio Osorio, quien decidió dar su voto a Apio Quijano, algo que replicó Poncho de Nigris, quien también se posicionó en contra del cantante, asegurándole que no era nada personal, y que esta era una noche triste, ya que el plan de su equipo era que todos llegaran a la final, por lo cual agradeció a los tres nominados de esta noche por todas las experiencias que ha vivido a su lado.

Jorge Losa decidió posicionarse en contra de Sergio Mayer, con quien esta semana se enfrentó en un reto para convertirse en el líder de la semana, en el cual, el exdiputado terminó perdiendo, algo que lo hizo romper en llanto, ya que se responsabilizó de la salida de algún integrante del "Team Infierno".

La Barbie Juárez optó por seguir el ejemplo del capitán del equipo del cielo al votar en contra del exintegrante de "Sólo para mujeres", añadiendo que no tenía nada personal en contra de él y que lo admiraba demasiado, algo que Sergio Mayer emuló al decirle que ella era una mujer muy valiosa.

Al ser la última en posicionarse, las expectativas estaban puestas en Wendy Guevara, quien se creía que se colocaría a lado de Apio o Sergio, cuestión que no sucedió, pues optó por darle su "voto" a Nicola Porcella, con quien ha sido muy allegada desde que comenzó el reality show, decisión que algunos interpretaron como una estrategia de la rubia para no desequilibrar la balanza en la dinámica del posicionamiento, pues eso podría afectar a sus otros dos compañeros nominados.

"Estoy bien nerviosa. Antes que nada quiero pedirte perdón por las veces que salimos mal, que nos peleamos en el cuarto porque ya sabes que me pongo medio intensa y mira. Yo la verdad no quiero que se vaya ninguno de ustedes, los amo, hicimos una familia, los quiero mucho y me llevo de cualquiera de los tres su amor y su cariño y pues, nada, échale muchas ganas y si te quedas a seguir peleando Nico, porque me encanta, soy tóxica", expresó Wendy Guevara al posicionarse en contra de Nicola Porcella, con quien se le había estado relacionando sentimentalmente.