"Wendy me supera en vulgaridad": Niurka se vuelve a lanzar contra la influencer

Niurka Marcos vuelve a estar en el ojo del huracán debido a sus comentarios contra Wendy Guevara, quien es la sensación de La Casa de los Famosos México, y es que esta vez, la vedette cubana aseguró que la influencer "la supera en vulgaridad", pero que aún así es muy querida por el público. Como era de esperarse, los usuarios de redes sociales comenzaron a debatir y defendieron a la integrante de "Las Perdidas" de las afirmaciones que hizo la estrella de televisión.

Hace unos días, la cantante y actriz ofreció una entrevista a Mara Patricia Castañeda en la que habló de diferentes tópicos, no obstante, decidió tratar el tema del momento, que es el reality de Televisa, del cual ella también fue parte pero en la versión de Telemundo. La ex esposa de Juan Osorio indicó que es fan de Wendy, que también es parte del "Team Infierno", equipo al que pertenece su hijo Emilio, sin embargo, hizo algunos comentarios desagradables contra la creadora de contenido.

Niurka dice que Wendy es más vulgar

La intérprete de "La Emperadora" describió a la influencer originaria de Guanajuato como una persona "ordinaria" y " vulgar", que de hecho, ya la superó debido al tipo de comentarios y acciones que hace dentro del reality show. Sin embargo, reconoció que la gente la quiere mucho por esa personalidad que ha demostrado durante su participación en La Casa de los Famosos México, en la que se perfila como una de las finalistas.

"Ordinaria, vulgar, desatada, y chúpate que Wendy me supera por mucho. Y son fans, la adoran la veneran. Es la patrona. Y me supera por muchos niveles de vulgaridad. Pero yo soy fan también. Ahorita mismo me quedé como niña de teta alado de la vulgaridad de Wendy", sentenció Niurka Marcos, quien se reía mientras recordaba a la creadora de contenido dentro de la competencia.

Asimismo, la vedette, de 55 años, señaló que en los centros nocturnos hay muchas mujeres con la personalidad de la integrante de "Las Perdidas", sin embargo, ella tuvo la oportunidad de destacar en la televisión. "Yo vengo conociendo personitas como Wendy en los antros. Hay conductoras que llevan todo el show de toda la noche y standopean, como lo hace Wendy en La Casa de los Famosos para amenizar mientras viene la artista invitada a dar su show. Personitas como Wendy hay un chingo".

"A Wendy le regalaron, tocado por la mano de dios, el privilegio de romper el contexto de la televisión, permitiéndole a un personaje o personalidad como Wendy exhibir su naturaleza. Y la farándula y los gremios de los antros gays están llenas de estrellitas super talentosas, super facilidad de palabra y de contenido para amenizar a su público en los antros. Pero ella fue la elegida para que la televisión rompiera el contexto. Yo te puedo mencionar a muchos, muchísimos", dijo Niurka.

Sin embargo, en redes sociales como Twitter los fans de Wendy Guevara y de La Casa de los Famosos criticaron los comentarios de Niurka. "Que fea se ve la envidia! Lo que es gracia en Wendy es defecto en Niurka y no lo puede superar", "Que fácil es hacer que la gente te deje comentarios qleros" y "Huele a envidia porque tiene más fama y xq a wendy la amamos por auténtica, porque su "vulgaridad" no afecta/ataca a los demás y en cambio ella sí", son algunos mensajes que se pueden leer.

Niurka sigue atacando a Wendy Guevara Foto: Especial

