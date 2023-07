La Casa de los Famosos México: Niurka asegura que la producción beneficia al team cielo y hace fuerte reclamo

Luego que “La Barby” Juárez resultara la ganadora de la prueba del líder de esta semana de “La Casa de los Famosos México”, gran polémica ha generado su triunfo pues, seguidores del reality show han señalado a la producción de tener favoritismos con integrantes del “equipo cielo”.

Ante esta situación, la noche de anoche durante la gala, estuvo invitada Niurka Marcos, madre de Emilio Osorio quien habló de este tema al respecto y aseguró que es muy evidente las facilidades que se les ha dado al team cielo para ganar y salvarse de la expulsión.

¿Niurka Marcos cree que hay favoritismos en LCDLFMX?

Tal como lo mencionamos anteriormente, no solo en sus redes sociales Niurka habló sobre las presuntas irregularidades que existieron en la prueba del líder de esta semana, sino que también, la cubana aprovechó su visita al foro y expuso esto.

“Yo creo que les ha facilitado al cuarto cielo que gane muchas, demasiadas veces ¿verdad?, entonces, es evidente que el cuarto infierno diga, algo está pasando aquí, porque no sé yo no creo, yo no creo en la casualidad porque yo soy santera pero para quienes creen se les hace demasiado”, comenzó a decir sobre la prueba semanal

Y es que, no solo Niurka y el público han hablado de cómo es que ganó “La Barby” Juárez dicha prueba, pues también poncho De Nigris y algunos otros participantes ya comenzaron a sospechar que hay algo raro en eso.

Pese a las sospechas de Niurka, los participantes y el público, Diego de Erice conductor de “La Casa de los Famosos México”, trató de convencer a Niurka de la posibilidad de que la boxeadora ganara tenía que ver con la concentración que tuvo en la prueba y no en las facilidades que presuntamente tuvo

“Es que a la barby le estaba hablando el grillito, por acá, no tenía que hablar con el cuarto infierno, tu sabes, el marido, la hija, el esposo, la producción, Jorge, el otro, la otra y pues se le facilitó…”, dijo Niurka

Ante esto, Odalys Ramírez quien también es presentadora de este reality show, interrumpió a Niurka Marcos y aseguró que la producción de “La Casa de los Famosos México” no tuvo nada que ver en el triunfo de “La Barby” Juárez.

“¿¡Ah como no!?, La Jefa habla, ¿Cómo que no? si la jefa está ahí, pendiente todo el tiempo, lo sabes…”, finalizó Niurka

Por su parte, el público que sigue “LCDLFMX”, se pronunció al respecto en los comentarios de la página de Youtube en donde dicen estar totalmente de acuerdo con Niurka y creen que no se vale este tipo de preferencias tan evidentes.