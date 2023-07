Selena Gómez cumple 31 años y preocupa a sus fans por recordar a Justin Bieber: VIDEO

Este sábado 22 de julio es el cumpleaños número 31 de Selena Gómez, una de las mujeres más empoderadas, talentosas y queridas del mundo del espectáculo, prueba de ello es que actualmente es la segunda persona más seguida de Instagram después de Cristiano Ronaldo además es la mujer más seguida al contabilizar 426 millones de seguidores más los que sigue sumando día con día.

Y aunque en sus redes decidió subir una fotografía sobre como va su festejo de cumpleaños, preocupó y conmovió a sus millones de seguidores por un emotivo posteo que hizo días antes en su cuenta de TikTok selenagomez, en el clip se ve solo su semblante mientras toca el piano y canta la canción que le compuso a Justin Bieber tras su ruptura "Lose You to Love Me", entonando frases como "me prometiste el mundo y te creí, fuiste me prioridad y eso te encantaba, Incendiaste mi bosque, y lo dejaste arder, desafinaste en mi coro, porque no era tuyo, vi las señales y las ignoré", en la grabación se ve sumamente conmovida.

Selena ha demostrado que es una mujer resilente Foto: Instagram

selenagomez

Pero lo que más llamó la atención es la dedicatoria del video "estos fueron los mejores y más sinceros momentos con Lose you to love me", reconoció la empresaria y además nuevamente abrió su corazón al reconocer que lo que estaba haciendo no era la mejor decisión, aparentemente refiriéndose a subir el video pero pidió comprensión.

"Esto no es lo mejor, lo sé, así que espero que a nadie le importe que apague los comentarios por mi cabeza", escribió Selena.

Esto ocurrió días después de que la intérprete de "The Heart Wants What It Wants", días antes probará un filtró de TikTok en donde pregunta por qué esta soltera y la aplicación le dio la respuesta de "porque tienes mal gusto" a lo que la actriz de "Only Murders in the Building" catalogara de grosera la respuesta.

Al igual sus fans se pusieron tensos porque desactivó los comentarios, argumentó que era por su paz mental, dejando claro que tenía la necesidad de compartir ese momento y que no quería escuchar críticas por la grabación. Como era de esperarse sus fans la llenaron de halagos y mensajes de apoyo en otras publicaciones ya que los comentarios siguen desactivados en ese video

Posteriormente compartió una fotografía con su hermanita en Instagram lo que dio más calma a sus fanáticos. Y hoy compartió una fotografía sonriendo de como celebra su cumpleaños, la exestrella de Disney subió una fotografía en sus redes sociales donde se le ve muy sonriente sosteniendo un delicioso pastel.

“Estoy agradecida por tanto en mi vida y una de las cosas por las que estoy más agradecida es el trabajo que hemos podido hacer con Rare Impact Fund a través de @Rarebeauty”, escribió en el post Selena Gómez.

La artista destacó que gracias los consumidores de la marca han logrado crear conciencia y aumentar el acceso a los servicios de salud mental para los jóvenes y añadió “esta es mi verdadera pasión en la vida. La gente sigue preguntándome qué quiero para mi cumpleaños, y les digo a todos lo mismo, por favor no me regalen nada, pero si quieren hacer algo por mi cumpleaños, por favor donen al Rare Impact Fund. Si tiene los medios, considere donar para ayudarnos a marcar la diferencia”.