Selena Gómez conquista el verano con el traje de baño con escote "cut out" que será tendencia

El verano por fin está aquí y las redes sociales no dejan de recordárnoslo, pues las famosas han aprovechado el fin de semana para derrochar estilo desde la playa, ya sea con sus looks frescos o con el traje de baño más chic de la temporada, tal y como acaba de hacerlo Selena Gómez en su última publicación en Instagram. De acuerdo con la actriz y cantante, lo ideal para las mujeres jóvenes es elegir un bañador de una sola pieza y con el color más elegante.

A través de sus historias de la plataforma de Meta, la intérprete de "Calm Down" compartió una foto de ella disfrutando de los lujos de un icónico yate desde el que disfrutó del sol hasta conseguir el bronceado perfecto, pero también del mar al nadar y presumirse bajo el "wet look". Por supuesto, no fue lo único que llamó la atención, pues para la ocasión también se lució con un traje de baño que recupera la tendencia preferida del verano: el escote cut out.

FOTO: Selena Gómez impone moda con traje de baño negro

En su lección de estilo Selena Gómez dejó en claro que un bañador de una sola pieza y ajustado a la silueta es la mejor opción para todas aquellas mujeres que quieren lucir relajadas y sin perder la elegancia en la playa; por otro lado, apostó por un diseño en color negro, uno de los más favorecedores y que nunca pasará de moda. Asimismo, demostró que el famoso escote cut out se debe de lucir en la espalda para conseguir una imagen muy juvenil y sensual.

Un escote como el anterior también le da un toque divertido a la imagen, en especial cuando el resto de la prenda destaca por lo sencillo como un cuello cuadrado y tirantes delgados para dejar los hombros y brazos a la vista. Si bien todos estos detalles resultaron perfectos para conseguir el outfit más chic del verano, Selena Gómez también aprovechó para sumarse a los tiros super altos en la parte inferior del bañador, un truco con el que se consigue alargar el cuerpo gracias a un efecto de piernas kilométricas.

Así derrochó estilo. (Foto: IG @selenagomez)

Finalmente, la actriz de "Only Murders in the Building" concluyó su cátedra de moda con pequeños detalles que aunque son sutiles, resultan icónicos y elevan el look como es el caso de la joyería con arracadas doradas y aretes pequeños en toda la oreja. Mientras que para lucir preciosa y no maltratar su melena, apostó por un chongo alto que le dio el último toque de glamur a la imagen y con el que sin duda se puede lograr el famoso estilo "old money".

¿Le robarías el look a Selena Gómez?, no olvides que con esta glamurosa combinación logró conquistar el verano y la mejor parte es que al tratarse de un estilo atemporal, también resulta antiedad, es decir, que se puede lucir entre los 20 y los 30 años, o bien, después de los 50 y sin perder esa chispa de juventud gracias al escote cut out en la espalda.