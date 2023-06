El bikini verde con el que Marlene Favela llevó a otro nivel las tendencias del verano

Marlene Favela es una de las bellas estrellas de la televisión que causa sensación en las redes sociales con sus looks, sobre todo cuando se trata de atuendos para la playa o un día de piscina. En su cuenta oficial de Instagram, la guapa actriz se lució este viernes con un bikini verde con el que llevó a otro nivel las tendencias del verano, confirmando también que la edad y la moda no están peleadas.

Marlene Favela conquista en bikini

Favela compartió en cuenta oficial de la plataforma de Meta, donde la siguen 6.1 millones de fans, una fotografía en las que se le puede ver posando desde la alberca de un famoso resort localizado en Quintana Roo, en el que estuvo hace unas semanas, luciendo su esbelta silueta en un look muy chic en tono verde militar, que combinó con sombrero de paja, accesorio que se ha posicionado como la alternativa favorita para proteger el rostro de los intensos rayos del sol.

Marlene causó furor con su bikini verde. Foto: IG @marlenefavela

En este verano de 2023 las tendencias en trajes de baño, principalmente bikinis, tienen una extensa variedad de estilos y siluetas, como las prendas retro, con pantys de talle alto, que se quedarán en esta temporada como la mejor opción para quienes buscan algo cómodo que oculte la parte del abdomen; los estampados como el animal print o de estilo boho-chic y los brillos o metalizados.

"Es viernes y el cuerpo lo sabe", fue la frase con la que Marlene acompañó la publicación en Instagram, red social donde se ha convertido en una de las favoritas por sus atuendos, lo que se confirma con los cientos de comentarios halagadores que recibió en menos de 24 horas, y los 54 mil "me gusta", confirmando que es una mujer que va con las tendencias de cada temporada, pues sin duda las llevó a otro nivel con su bikini verde al combinarlo con sombrero.

La actriz impone estilo con los looks de talle alto. Foto: IG @marlenefavela

Favela, de 45 años, es una de las celebridades y estrellas de la pantalla chica y las redes sociales que presume los bañadores más coquetos y a la moda. Prendas con las que destaca su silueta, como aquellos con detalles de volados en el top, que se ha posicionado como el estilo más femenino y chic para la playa, siempre combinados con accesorios como los sombreros, un plus que no sólo ayuda a cuidar la piel, también luce trendy y elegante.

FOTOS: bikinis con los que Marlene Favela deslumbra a sus fans

Para la temporada de calor, y las vacaciones de playa, que son los destinos más buscados en este verano, la moda en bikinis apunta a que los colores básicos sigan siendo preferidos por las mujeres que optan por lo clásico, como el negro, blanco o rojo, sin embargo, para aquellas que buscan deslumbrar estarán el dorado y el plateado.

A sus más de 40 años presume cuerpazo. Foto: IG @marlenefavela

Da cátedra de moda con cada look. Foto: IG @marlenefavela

De acuerdo con los expertos en fashionismo, los escotes también serán los protagonistas y se verán en estilos como los asimétricos, los 'cut outs' o los más clásicos en "V", algo que la actriz, originaria de Durango, sabe muy bien, como lo deja ver en las decenas de fotografías que publica en sus cuentas oficiales, con prendas que además son perfectas para imponerse como ícono entre las mayores de 40 años.

Favela, que ganó fama en la pantalla chica al dar vida a Rosaura Ríos Olivares en la telenovela "Gata salvaje", en el año 2002, está consolidada como estrella de las telenovelas, pero también como referente de estilo, sobre todo cuando presume su curvilínea y esbelta silueta en looks de playa, como los bañadores y bikinis con detalles de volantes o pequeños holanes, perfectos para sumar volumen y atención a una zona del cuerpo.

El rojo nunca pasa de moda, y así lo demuestra. Foto: IG @marlenefavela

Conquista las redes con su belleza. Foto: IG @marlenefavela

Los bikinis con bragas de talle alto, superando muchas veces el ombligo, se han convertido en lo más buscado de las tiendas y los favoritos de las pasarelas, y en este 2023, se llevarán de la forma más elegante posible, sin perder su estilo característico de los años 70, outfits favorecedores para la figura, pues visualmente alargan las piernas, y Marlene sabe lucirlo de la mejor forma, llevando a otro nivel la tendencia.

Favela se confirma como fashionista. Foto: IG @marlenefavela

Los trajes de baño con los que da clases de moda

Como amante de la moda, Marlene Favela, que recientemente terminó de grabar el melodrama "El amor invencible", proyecto en el que fue villana memorable, como la han calificado en el medio del espectáculo, no se detiene y los bikinis no son su única opción para dar clases de moda, pues los atuendos completos también siguen en tendencia y ella sabe llevarlos para ir con la temporada.

Estampados, con logos de diseñadores reconocidos, como los de Louis Vuiton, o en tonos clásicos y sólidos como el rojo, el negro o el blanco, sin dejar de lado los metalizados, son sólo algunas de las opciones que la estrella de las telenovelas deja ver y con las que se corona como reina de estilo y un ejemplo para las mujeres que como ella son mamás y desean estar cómodas mientras pasean por la playa.

Marlene con un look de diseñador. Foto: IG @marlenefavela

Demuestra que el rojo nunca pasa de moda. Foto: IG @marlenefavela

El metalizado, lo más chic de la temporada. Foto: IG @marlenefavela

